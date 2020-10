Borrell ataca al PP tras el fracaso de su misión exprés para apoyar las elecciones de Maduro

Los planes de Josep Borrell para apoyar a Nicolás Maduro no dieron resultados, la dictadura rechazó retrasar las elecciones fraudulentas, y los esfuerzos unilaterales del Alto Representante para la Política Exterior europea dieron los mismos resultados que todos los anteriores intentos de negociación.

Ahora, Borrell admite que con el panorama actual «va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis» venezolana.

«El Gobierno venezolano no quiere retrasar las elecciones. Está en su derecho, pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización», dijo el exministro de Asuntos Exteriores en una entrevista publicada por La Voz de Galicia este domingo 04 de septiembre de 2020.

Consultado sobre los recientes esfuerzos de la Unión Europea para que se celebren elecciones en Venezuela, lo que provocó fuertes críticas de varios países que condenan a la dictadura de Maduro, Borrell afirmó que todos los intentos se hicieron «por encargo de la oposición», a pesar del rechazo mayoritario de la mayoría opositora del país ante sus decisiones.

«Llevo desde el mes de julio en contacto con el Gobierno de Maduro para ver si son posibles unas condiciones que permitan la participación de la oposición, lo que sería bueno. No hubo acuerdo».

«Maduro pidió que se enviara una misión de observación electoral. Le dijimos que para hacer eso necesitábamos cinco meses de trabajo previo y constatar que se daban condiciones aceptables, que no era el caso. Negociamos, y en un momento dado creí que era oportuno enviar unos expertos para seguir haciendo lo que hacíamos en directo«, explicó.

En este sentido, el líder socialista volvió a la arenga política y prefirió atacar al Partido Popular antes que reconocer que su empeño por negociar con la dictadura solo condena aún más a los venezolanos:

«No entiendo la crítica que ha generado el Partido Popular. No hay ninguna razón, salvo la de armar ruido y atacar al Gobierno español.

Lo que me preocupa es la situación humanitaria en Venezuela. Es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país, y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Creo que habría que intentar llegar a un diálogo político. Lo intentamos nosotros y los noruegos, pero sin resultados. Y desde luego, nosotros estamos en contra de las soluciones militares», concluyó.

La dictadura venezolana dejó claro que no retrasará las elecciones parlamentarias, pese a la misión exprés de Borrell.

«Es lamentable que la UE responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales», escribió en un escrito emitido por el régimen chavista, en alusión al único mandato constitucional que por ahora respetan, la instalación de un nuevo Parlamento el 5 de enero de 2021.

El régimen venezolano sabe que no tiene ninguna opción de mantener el poder en condiciones electorales justas, por lo que no aceptarán las solicitudes de brindar condiciones democráticas que puedan ser evaluadas por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) o cualquier observación internacional

El requerimiento de la Unión se debe a que consideran imposible organizar una misión de observación electoral para cualquier país, que debe contar con la participación de cerca de 200 personas, en menos de seis meses, algo que la organización criminal que gobierna Venezuela no permitirá que suceda.