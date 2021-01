El patán de Diosdado Cabello usa la violación de una joven como excusa para atacar al presidente de Argentina

Diosdado Cabello volvió a demostrar su faceta más rastrera: usar la violación de una joven venezolana en Argentina para hacer política internacional.

El líder chavista abordó el caso de la joven venezolana que fue violada en la Argentina para lanzar una advertencia al gobierno de Alberto Fernández.

En su programa “Con el mazo dando”, el referente chavista comenzó: “Hay una denuncia que aprovecho para hacerla. Una muchacha venezolana, migrante en Argentina, de 18 años de edad. Fue a una entrevista de trabajo, y fue drogada y violada en su primer día de trabajo por el dueño de la empresa”.

“Ella logró avisar a su mamá, a su familia. Agarraron al tipo en flagrancia y lo pusieron en libertad porque no tiene antecedentes. Sí, la jueza que lleva el caso tiene antecedentes como cómplice de agresiones misóginas. Ya lo hizo antes con el caso del femicidio de Marianela Rago (…)”, siguió.

Y concluyó: “Ojalá que el gobierno argentino y la justicia argentina puedan cumplir con el rol que les corresponde, que no se lo impidan los tratados con el Fondo Monetario Internacional”.

Esta no es la primera vez que Cabello arremete contra el gobierno de Alberto Fernández. Por ejemplo, en diciembre, calificó al mandatario argentino de ser una persona “tibia”, y reclamó que Milagro Sala siga encarcelada tras un año de Gobierno kirchnerista.

“Me hizo alguien un comentario… al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un presidente como ganó él allá, y nosotros exigimos respeto”, cuestionó uno de los máximos jefes de la dictadura chavista.

Cabello, quien es uno de los señalados en el informe de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad, señaló ya en ese momento a Fernández de estar sometido al FMI.

“Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente”, dijo.

Y añadió: “No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”. Cabello no aclaró a quién se refería cuando habló de jefes del presidente argentino.