El polémico ataque de Jair Bolsonaro a una periodista: “¡Sinvergüenzas, prensa de mierda, canallas!”

Jair Bolsonaro vuelve a tener un encontronazo con los medios de comunicación.

El presidente brasileño mandó a callar a una periodista que lo interrogaba sobre su negativa a usar mascarilla y calificó de “mierda” al Grupo Globo, el mayor conglomerado de medios del país.

El mandatario estaba irritado desde momentos antes cuando le pidieron un comentario sobre el umbral de 500 mil fallecidos por COVID que Brasil pasó el sábado.

“Lamento todas las muertes”, dijo claramente molesto Bolsonaro, quien hasta ahora no se había pronunciado sobre la fatídica marca, por una pandemia cuya gravedad ha negado desde el inicio y aún no reconoce. Pero estalló cuando le recordaron que había sido multado por no usar mascarilla.

“¡Ustedes destruyen la familia brasileña, destruyen la religión brasileña!”

“¡Cállate la boca! ¡Ustedes son unos canallas! Practican un periodismo canalla, que no ayuda en nada. ¡Ustedes destruyen la familia brasileña, destruyen la religión brasileña!”, le espetó a gritos Bolsonaro a la reportera a la salida de una ceremonia militar en Guaratinguetá, en el estado de Sao Paulo.

La periodista de TV Vanguarda, una emisora de la red Globo, le recordaba los actos en los que convocó a aglomeraciones de sus simpatizantes sin mascarilla. Y cuando le hizo notar que había llegado a la ceremonia sin mascarilla, Bolsonaro, ofuscado, respondió: “Yo llego como quiero, cuando quiero. Dejen de ocuparse de mi vida”.

Acto seguido, se sacó la mascarilla que llevaba en ese momento, y gritó: “Ahora pueden ponerlo en el Jornal Nacional [el popular telediario nocturno de Globo]: estoy sin mascarilla en Guaratinguetá. ¿Estás feliz ahora?”.