El desliz de Jair Bolsonaro: Confunde al enviado especial de EEUU, John Kerry, con Jim Carrey

Jair Bolsonaro ha sufrido un vergonzoso desliz.

El presidente de Brasil aseguró que desea tener una relación más cercana con su colega estadounidense, pero cuando mencionó su encuentro con el enviado especial de Washington para el clima, John Kerry, mencionó por error al actor Jim Carrey.

Bolsonaro formuló declaraciones a reporteros brasileños enviados a cubrir su gira por Italia, que debe finalizar este martes.

Dijo que un acercamiento con Biden permitiría construir un “eje norte-sur y así seríamos un gran socio (de Estados Unidos), al final de cuentas nuestros países se complementan”.

Durante el G20, Bolsonaro mantuvo un conversación breve con el representante especial para el Clima, el ex canciller John Kerry.

“Conversé con Jim Carrey algunas cosas reservadas, disculpen que no pueda hablar de ello con ustedes. Yo le dije que no queremos recursos de Estados Unidos, necesitamos profundizar nuestros acuerdos, hay interés de nuestra parte sobre inteligencia”, señaló. Allí fue cuando confundió al político con el actor y los memes en las redes sociales no se hicieron esperar.