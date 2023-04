Opinión: Lo que viene en Venezuela no es transición, sino intinerato

UN MONO CON HOJILLA VESTIDO DE SEDA. JORGE RODRÍGUEZ QUIERE SER el designado.

Hasta el presente, nuestras fuentes han acertado. Hoy les traemos la última información, de una curiosa reunión.

1. CAVIAR Y CHAMPAÑA EL DOMINGO DE RESURRECIÓN.

Fue en una reunión el 9 de abril de 2023, Domingo de Resurrección.

Estaban presentes Jorge Rodríguez, su hermana Delcy, los hermanos Abou Nassif, un coronel asimilado activo del ejército, la esposa de éste y un experto en estrategia comunicacional catalán. Uno se imagina que estas reuniones de análisis situacional son alrededor de una gran mesa de conferencia, al menos con un papelógrafo.

Pero este era un ambiente relajado, ligeramente opulento, canapés, caviar, champaña, pero no cualquiera, Don Perignon Vintage Luminous 2008 de cuatro mil dólares la botella. Típicas conversaciones para dar vueltas antes de entrar en los detalles.

El catalán analizó las dos encuestas que les entregaron el día anterior. Se enfocó en un elemento.

“Este tipo, el tal conde, no sé cómo van hacer ustedes para que pueda ser un candidato fuerte en las primarias de la oposición.”. “Los cuadros flat de encuestas dicen que tiene solo un 9% en intención de voto, pero solo la mitad de esos están dispuestos a votar en las primarias. Allí no hay nada”.

2. ER CONDE Y LAS ENCUESTAS

Yussef intervino diciendo que la semana siguiente comenzaba la campaña de Benjamín Rausseo, pero que entonces habría que inyectarle más dinero.

El militar quiso saber qué decían las encuestas.

En un escenario flat, con Nicolás Maduro, María Corina, Benjamín Rausseo, Henrique Capriles y Juan Guaidó, todos juntos, María Corina 25%, Nicolás Maduro 21%, Benjamín Rausseo 9%, Henrique Capriles 8%, Guaidó 3%.

Esa vieja está montada. Dijo la esposa del militar.

El catalán continuó explicando. 7 de cada 10 de los simpatizantes de Capriles les gustaría que él apoyara a María Corina. 17% de los simpatizantes de Nicolás Maduro consideran que de votar por otra persona lo harían por María Corina. Eso tiene que ver con el análisis de fidelidad de voto.

La abstención es muy alta, 20% dice que no va a votar. 7% no sabe, no responde.

Con María Corina, Nicolás Maduro y Benjamín Rausseo, 42%, 21% y 12%.

Delcy comentó que no entendía cómo Benjamín Rausseo se iba a convertir en el Rodolfo Hernández que le iba a garantizar las elecciones a Maduro.

3. NON TI PREOCCUPARE

Jorge se levantó inspirado, el Jamón Pata Negra de Jabugo estaba excelente, había pagado casi 1.300 por la pata entera.

No hay que preocuparse por los resultados, dijo Jorge.

Jorge explicó que había mandado a hacer unos dictámenes jurídicos.

Explicó que si dejaban ganar “muecotas” (así le dicen a Maria Corina) la podían agarrar en la bajadita.

Dijo que iban a hacer lo mismo que la oposición se inventó con Guaidó.

Nada de nada de aclarar lo de la inhabilitación. Luego de las elecciones declarar que “muecotas” estaba inhabilitada. Pero nada de repetir elecciones como en Barinas. Y en enero de 2025, declarar el abandono del cargo de Presidente. Entonces, Jorge, como Presidente de la Asamblea Nacional asumiría la Presidencia Interina.

“Y lo que es igual, no es trampa”, “…en vez de 30 días, nos gastamos el tiempo que nos dé la gana para preparar las elecciones, y así nos organizamos para ganarlas. Dos o tres años, creo yo”

El otro de los hermanos Abou Nassif estaba absorto. No se lo podía creer. Jorge Rodríguez al frente de un nuevo interinato.

Preguntó cuánto era el presupuesto para este plan.

No te preocupes, le dijo Delcy, ya tenemos barra libre en PDVSA, el dinero no va a faltar.

El militar, más cauteloso, preguntó por Maduro.

Y la esposa le replicó, “es que no estás entendiendo qué cómo que el hombre no va pál baile.”.

El fondo musical era un concierto para violín de Chaikovski. Delcy, como distraída puso en su iphone la canción Ilarie de Xuxa.

Ahora. A los que leen esta columna y ven mi programa en youtube.

Si esto lo estoy hablando con ustedes. ¿Ustedes se dan cuenta que Diosdado ya se sabe el cuento?.

Claro que se sabe el cuento. Por eso ustedes lo ven muy “forondo” sentado al lado de Jorge Rodríguez haciendo los anuncios de su Ley “Tun Tun Caifás.”