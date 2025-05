El momento en que asesinan a balazos a Valeria Márquez, mientras la influencer méxicana hacía un directo

La tarde del martes 13 de mayo de 2025, la violencia que asola México sumó una nueva víctima con el asesinato de Valeria Márquez, una joven influencer de belleza con casi 200.000 seguidores en TikTok.

El ataque ocurrió a plena luz del día mientras la creadora de contenido realizaba un directo desde su salón, Blossom the Beauty Lounge, en Zapopan (Jalisco).

Un hombre llegó al local en motocicleta y le disparó en el pecho y la cabeza.

La escena, seguida por cientos de personas, se volvió viral al capturar el momento exacto del crimen.

El video muestra cómo Márquez cae al suelo tras los disparos, mientras una mujer —cuya identidad aún se desconoce— interrumpe la retransmisión recogiendo su móvil.

Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte en el lugar. El atacante huyó y sigue prófugo, mientras la Fiscalía estatal ha activado el protocolo de feminicidio, una medida específica para crímenes presuntamente motivados por razones de género.

Mexican influencer Valeria Márquez was shot 3 times live. A delivery man arrived, asked her name, and executed her. She was 23 years old. pic.twitter.com/ED0IBG8gdy

