Zapatero, ‘el tío’ de todos los negocios con el chavismo: presentó a Maduro como su ‘sobrino’ al español del pelotazo en la Bolsa de Caracas

Un caradura.

Que además se lo está llevando crudo.

Con lois chinos, como gran comisionista del régimen de Sánchez y con los torturados chavistas, a quienes avala y respalda internacionalmente.

En la Venezuela de Nicolás Maduro, donde el cambio de divisas es más opaco que las aguas del Orinoco, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a dar la nota.

No contento con ejercer de mediador en uno de los regímenes más cuestionados del hemisferio, ahora ha sido protagonista por presentar, ante el propio Maduro, a un joven español como “mi sobrino”.

Y no era un guiño familiar al uso: el “sobrino” en cuestión, Manuel Fajardo, se ha llevado el gran pelotazo en la recién creada Bolsa Descentralizada de Venezuela, una ingeniosa estructura financiera que permite canalizar inversiones y divisas sorteando las restricciones internacionales y, de paso, embolsarse jugosas comisiones.

La escena, digna de un guion del mejor Berlanga, tuvo lugar mientras Zapatero ejercía como figura recurrente en los círculos chavistas. Su recomendación fue tan directa como sorprendente: propuso personalmente a Fajardo para liderar el proyecto bursátil ante un Maduro desconcertado, que no terminaba de entender qué méritos atesoraba aquel joven para merecer tamaño padrinazgo.

No era para menos: Fajardo, hijo del senador socialista Francisco Manuel Fajardo Palarea, se ha ganado fama como operador financiero, experto en arbitrajes y estructuras opacas, con predilección por ser llamado “Midas”, como el rey mítico que convertía todo en oro.

La operación, según testigos directos de su constitución, levantó sospechas hasta entre los propios jerarcas chavistas. Zapatero no se limitó a recomendarlo: lo presentó abiertamente como si fuese familia directa y se movió para que el régimen venezolano le diera carta blanca. El negocio era tan sencillo como lucrativo: por cada operación de captación de divisas a través de la sociedad Interban Exchange CA —creada ex profeso para la ocasión— Fajardo se llevaba una comisión proporcional. Todo ello bajo la mirada atenta (y protectora) del ex presidente español.

Los siniestros apaños de Zapatero en Venezuela

No es la primera vez que los movimientos del expresidente socialista levantan ampollas. Desde hace años Zapatero ha ejercido como interlocutor privilegiado del chavismo ante Europa y ha sido acusado reiteradamente —con pruebas o sin ellas— de mediar en turbios acuerdos económicos y políticos. Su relación con Venezuela va mucho más allá del simple interés diplomático:

Ha facilitado contactos entre empresarios españoles y altos cargos chavistas.

Ha defendido públicamente al régimen incluso frente a evidencias de fraude electoral y represión política.

Ha sido uno de los principales avalistas internacionales del propio Maduro cuando buena parte del mundo consideraba ilegítima su presidencia.

No faltan quienes ven en sus gestiones un afán de posicionar al PSOE —y a sus compinches— en negocios millonarios ligados al petróleo y las finanzas venezolanas. El episodio bursátil con Fajardo ilustra hasta qué punto esas alianzas trascienden lo estrictamente político para adentrarse en terrenos mucho más rentables.

Sánchez y Zapatero: apoyo al chavismo y sospechas electorales

La sintonía entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la dictadura venezolana no es ningún secreto. Si bien España reconoció inicialmente al opositor Juan Guaidó como presidente interino, pronto cambió su postura para normalizar relaciones con Maduro —en una pirueta diplomática que muchos atribuyen a la influencia directa de Zapatero—. Este giro ha coincidido con:

La caída en desgracia del líder opositor Guaidó.

El aterrizaje clandestino (y nocturno) de Delcy Rodríguez —vicepresidenta chavista— en Barajas.

Las investigaciones judiciales abiertas por supuesta financiación ilegal del PSOE con fondos procedentes del régimen venezolano.

Según un reciente informe policial adelantado por medios digitales españoles, altos cargos socialistas habrían participado en una trama compleja donde las comisiones millonarias por facilitar negocios petroleros acababan engrosando arcas políticas afines al PSOE. De hecho, empresarios próximos al partido viajaron a Caracas con cartas oficiales ofreciendo respaldo político y abriendo puertas a colaboraciones empresariales bajo el pretexto de “reconstrucción” nacional.

El viaje privado: Aldama, Zapatero y otros compinches

Entre los nombres que figuran en las agendas venezolanas destaca uno especialmente conocido: Víctor de Aldama. Este empresario protagonizó junto a Zapatero uno de los viajes más comentados: un vuelo privado desde Caracas hasta Santo Domingo —un trayecto reservado solo para selectos invitados—. En dicho viaje se habrían tratado temas tan sensibles como:

El acceso preferente a contratos públicos para empresas españolas afines.

La posibilidad de canalizar fondos petroleros hacia estructuras empresariales ligadas al PSOE.

Nuevas fórmulas para sortear sanciones internacionales e internacionalizar capital venezolano.

El propio Aldama entregó una carta firmada por José Luis Ábalos, entonces ministro español, dirigida a Guaidó pero utilizada para tender puentes con ambos bandos venezolanos e intentar pescar en río revuelto.

Los grandes negocios socialistas bajo el manto bolivariano

No son pocos los negocios que han florecido bajo el manto protector del socialismo hispano-bolivariano:

Contratos energéticos gestionados por multinacionales españolas con intereses compartidos entre Caracas y Madrid.

Sociedades instrumentales constituidas para captar capitales e invertirlos fuera del control estadounidense o europeo.

Operaciones inmobiliarias “de veraneo” (como la compra por parte de Zapatero de una lujosa vivienda en Lanzarote tras consolidar sus vínculos canarios).

La realidad es tozuda: mientras buena parte de Europa endurece sus posturas frente a regímenes autoritarios, España —o al menos su ala socialista— sigue apostando por fórmulas creativas (y lucrativas) que van desde el apadrinamiento familiar hasta la ingeniería financiera más audaz.