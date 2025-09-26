Redes Sociales: la transmisión en vivo de la tortura y asesinato de tres jóvenes conmociona a Argentina

El descubrimiento de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, un área periférica al sur de Buenos Aires, ha sumido a la sociedad argentina en un torbellino de indignación y miedo.

La brutalidad del suceso —tortura, asesinato y posterior descuartizamiento— ha superado todos los límites al saberse que el horror fue transmitido en directo por streaming a un grupo cerrado de 45 personas, según confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

No fue una transmisión cualquiera. Los autores, vinculados a una banda de narcotraficantes supuestamente liderada por un joven conocido como «Pequeño J» o «Julito», peruano y con apenas 23 años, pretendían enviar un mensaje contundente: «¡Esto le pasa al que me roba droga!», exclamaba el jefe narco en el vídeo que mostraba los últimos momentos de vida de las víctimas. Así, el terror se convirtió en una herramienta para disciplinar no solo a las jóvenes, sino también al resto de los miembros de esta organización criminal.

Al reconstruir los hechos, se dibuja un patrón claro de violencia sistemática y premeditada. Las tres víctimas, dos con 20 años y una menor de 15, fueron sometidas a torturas grabadas y transmitidas en tiempo real. Los resultados de las autopsias son escalofriantes:

A Lara Morena Gutiérrez , le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla.

, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla. A Brenda del Castillo la apuñalaron repetidamente en el cuello, la golpearon en la cara y finalmente la asesinaron con un fuerte golpe en el rostro. Después de matarla, le abrieron el abdomen.

la apuñalaron repetidamente en el cuello, la golpearon en la cara y finalmente la asesinaron con un fuerte golpe en el rostro. Después de matarla, le abrieron el abdomen. A Morena Verdi le rompieron el cuello para acabar con su vida.

Los cuerpos fueron encontrados desmembrados en el fondo de una vivienda, lo que revela no solo el nivel extremo de ensañamiento, sino también la intención deliberada de enviar un mensaje a través de esta violencia brutal.

Este caso pone al descubierto cómo las bandas narcotraficantes han incrementado su capacidad para imponer su ley mediante el terror y aprovechando las tecnologías digitales. La emisión en directo del tortuoso asesinato refuerza el carácter disciplinario dentro de la banda y desafía abiertamente a las instituciones y a la sociedad. La villa 1-11-14, donde opera esta organización criminal, es conocida por albergar grupos delictivos extranjeros, especialmente peruanos, que dominan gran parte del tráfico de drogas en Buenos Aires.

Javier Alonso ha calificado al líder como «un desquiciado» que busca demostrar hasta dónde llega su poder para «construir autoridad» dentro del grupo. Hasta ahora hay cuatro detenidos vinculados al caso; sin embargo, el principal sospechoso sigue siendo buscado activamente.

La difusión del material gráfico ha causado consternación entre la opinión pública y especialmente en las redes sociales, donde proliferan mensajes que expresan repudio y temor. Esta transmisión marca un antes y un después en cómo las plataformas digitales son utilizadas por organizaciones criminales que encuentran así un nuevo instrumento para ejercer control e intimidación.

El triple asesinato ha reabierto el debate sobre el papel que juegan las redes sociales en propagar la violencia y sobre la responsabilidad que tienen estas plataformas para frenar contenidos tan perturbadores. También ha generado una ola solidaria hacia las familias afectadas y ha impulsado reclamos por mayor seguridad en los barrios más vulnerables.

Perfil de las víctimas y los implicados

Las tres jóvenes provenían de entornos humildes y tenían vínculos previos con la banda criminal, lo que lleva a los investigadores a considerar la hipótesis de un ajuste interno. El líder «Pequeño J» es descrito como una figura carismática pero temida, capaz de ejercer control absoluto sobre sus seguidores mediante el miedo y espectáculos públicos violentos.

Curiosidades sobre el caso:

El vídeo fue compartido únicamente entre un grupo cerrado lo cual indica que se trató más bien de una estrategia intimidatoria interna que no buscaba difusión masiva.

Los métodos utilizados para torturar y asesinar variaron entre cada víctima; esto sugiere un mensaje personalizado dirigido a distintos integrantes del grupo.

La operación policial que llevó al hallazgo de los cuerpos se activó tras recibir información sobre un fragmento del vídeo filtrado a las autoridades.

Reacciones y consecuencias

El gobierno argentino ha prometido aumentar la presencia policial en las zonas más conflictivas mientras avanza contra las mafias narcotraficantes. Sin embargo, persiste entre los vecinos una sensación palpable de vulnerabilidad ante lo que consideran falta de recursos adecuados para su protección.

Este caso también ha reavivado conversaciones sobre violencia machista y sobre cómo se inserta la mujer dentro del entramado criminal; además subraya la necesidad urgente de políticas efectivas para prevenir estos fenómenos sociales devastadores.

El triple asesinato junto con su retransmisión por streaming representa un nuevo e inquietante capítulo dentro del aumento desmedido de violencia narco en Buenos Aires. Esta situación desafía tanto a instituciones como a ciudadanos argentinos ante un eco creciente del horror que resuena tanto en redes como en calles; mientras tanto, buscar justicia se convierte en un clamor colectivo que atraviesa todo el país.