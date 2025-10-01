La Generación Z incendia Lima: protestas masivas, represión y demandas de cambio

La tarde del sábado en Lima se convirtió en un hito para la política del país.

Un grupo mayoritariamente compuesto por jóvenes de la Generación Z, junto a trabajadores y movimientos sociales, abarrotó la Plaza San Martín y se dirigió hacia el Congreso. El ambiente, impregnado de gas lacrimógeno, resonaba con gritos como “Protestar es un derecho, no un delito”, marcando así un clima de tensión que aún persiste en la nación.

Las manifestaciones, que se repitieron el domingo, no son un fenómeno aislado. Se originan tras un prolongado proceso de acumulación de descontento social, rechazo a la gestión gubernamental y desconfianza hacia las instituciones. La reciente aprobación de una reforma en la ley de pensiones —que obliga a los trabajadores independientes a contribuir a las AFP desde 2028 y limita el retiro de fondos— fue el detonante final. Este cambio afecta directamente a quienes tienen menos de 40 años, principalmente jóvenes que sienten que el sistema les ignora.

No obstante, el descontento va más allá. Los manifestantes exigen:

Mayor transparencia y reformas políticas profundas.

Estrategias efectivas contra la inseguridad y la creciente ola de extorsiones que asolan al sector transporte.

Una oposición firme a la gestión de la presidenta Dina Boluarte y al actual Congreso, ambos atrapados en una crisis de legitimidad.

La protesta del sábado dejó un saldo de 18 heridos, entre ellos un periodista y una brigadista de salud, así como un adulto mayor agredido por las fuerzas policiales. La respuesta del gobierno fue contundente: 5000 policías desplegados, vallas metálicas, gases lacrimógenos y perdigones. Los enfrentamientos fueron tan intensos que incluso uno de los agentes resultó herido por una bomba molotov.

La revolución de la Generación Z

Esta generación, nacida entre finales de los noventa y principios del 2000, ha mostrado una notable capacidad para organizarse y conectar causas sociales con símbolos culturales. En Lima, el uso de la bandera de One Piece como emblema de resistencia evidencia una identidad globalizada y creativa. Las redes sociales han jugado un papel crucial: convocatorias virales, vídeos en tiempo real e incluso un lenguaje propio que mezcla memes, referencias al anime y consignas políticas.

Este fenómeno no se limita a Perú. La llamada revolución de la Generación Z ha encontrado eco reciente en Chile, Hong Kong, Estados Unidos y Europa. Los jóvenes parecen ser menos tolerantes con la corrupción y más exigentes con respecto a la transparencia. Además, son hábiles en emplear herramientas digitales para amplificar sus demandas.

Habilidad para articularse rápidamente y sin jerarquías.

Uso masivo de plataformas digitales para coordinar acciones y difundir información.

Rechazo a liderazgos tradicionales en favor de acciones colectivas.

Contexto y antecedentes: un país en ebullición

Perú enfrenta una crisis política prolongada. La sucesión vertiginosa de presidentes en pocos años, el desprestigio del Congreso y una percepción generalizada sobre inacción frente a la inseguridad y corrupción han creado un caldo propicio para las protestas. La desaprobación hacia Dina Boluarte y su Parlamento alcanza cifras récord; mientras tanto, el discurso oficial parece desconectado de las verdaderas necesidades ciudadanas.

Los jóvenes, criados en un entorno digital con acceso constante a información globalizada, han perdido el miedo ante la represión. Las imágenes impactantes sobre los enfrentamientos, las denuncias sobre agresiones a periodistas y los llamados al respeto por los derechos fundamentales han recorrido el mundo entero, generando presión tanto interna como internacional sobre las autoridades.

Qué puede venir: escenarios abiertos

El futuro inmediato en Perú es incierto. Existen convocatorias para nuevas movilizaciones mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demanda garantías institucionales para salvaguardar la integridad de los manifestantes. La tensión entre ciudadanos y fuerzas del orden aumenta; no se puede descartar una escalada mayor.

Algunos aspectos clave a tener en cuenta son:

La capacidad del gobierno para abrir espacios al diálogo y atender demandas urgentes.

La evolución del uso represivo por parte policial frente al derecho a protestar.

Posible radicalización entre ciertos sectores si no hay respuesta política adecuada.

La Generación Z peruana ha dado un paso adelante dejando claro que ya no se conformarán con resignarse. Sus demandas audaces, su creatividad desbordante y su capacidad organizativa marcan una transformación generacional que desafía los viejos paradigmas del poder regional. La Plaza San Martín ha pasado a ser epicentro simbólico de esta revolución juvenil; es ahora el reflejo palpable de un país que busca forjar su propio futuro mediante la protesta.