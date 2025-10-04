El Pentágono cumple órdenes de Trump y hunde una nueva narcolancha chavista frente a Venezuela

En la madrugada del viernes, el Caribe volvió a ser testigo de la intensificación de la acción militar estadounidense contra el narcotráfico. Un buque de guerra de Estados Unidos, bajo las instrucciones directas de Donald Trump, hundió una embarcación repleta de drogas frente a las costas venezolanas, tal como confirmó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Este ataque, que este 4 de octubre de 2025 dejó al menos cuatro muertos identificados como narcoterroristas, se llevó a cabo en aguas internacionales y representa un nuevo capítulo en la estrategia de Washington: tratar el narcotráfico como un conflicto armado formal y emplear su capacidad militar sin las limitaciones habituales.

La administración Trump ha incrementado la presión sobre los cárteles del Caribe y América Latina, catalogándolos como organizaciones terroristas globales.

Esto le permite al Pentágono ampliar su margen de actuación en la región.

En un memorando enviado al Congreso esta semana, se declara la existencia de un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles y se notifica oficialmente que Estados Unidos ya opera bajo nuevas reglas de enfrentamiento.

El presidente ha afirmado que el tráfico marítimo de drogas hacia suelo estadounidense se ha reducido a cero tras estos ataques letales, aunque no ha presentado evidencia concreta que respalde esa afirmación.

El contexto político y legal: choque en Washington

La decisión de Trump de catalogar a los cárteles como combatientes ilegales y actuar militarmente sin autorización explícita del Congreso ha suscitado controversia. Legisladores tanto demócratas como republicanos han demandado aclaraciones sobre la legalidad de estos ataques, recordándole al presidente la Ley de Poderes de Guerra que exige consultar al Congreso antes de iniciar acciones bélicas en el extranjero. No obstante, Trump sostiene que la amenaza del narcotráfico justifica la urgencia y unilateralidad de sus decisiones.

En una reciente sesión informativa confidencial, el Pentágono confirmó que en el último mes se han llevado a cabo cuatro ataques similares contra embarcaciones sospechosas en el Caribe, principalmente provenientes de Venezuela. La cifra total de muertos asciende a 17, todos identificados por inteligencia estadounidense como presuntos integrantes de redes criminales. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha respondido a las demandas por mayor transparencia ni ha publicado imágenes del tercer ataque; sin embargo, el Pentágono sí corroboró el cuarto hundimiento.

El despliegue militar: buques de guerra y cazas en Puerto Rico

La estrategia incluye el despliegue de ocho destructores navales, miles de marines y una decena de cazas F-35 estacionados en Puerto Rico, llevando a cabo operaciones tanto aéreas como marítimas. El secretario Hegseth aseguró que los ataques continuarán “hasta que cesen los atentados contra el pueblo estadounidense”, subrayando que ningún militar norteamericano resultó herido durante la última operación. El área bajo responsabilidad es gestionada por el Comando Sur estadounidense, encargado de vigilar las rutas habituales del tráfico de drogas entre Sudamérica y Norteamérica.

El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha reaccionado calificando estas acciones como un “asedio y una amenaza imperialista”. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, denunció los sobrevuelos de aviones estadounidenses cerca del litoral y la creciente presencia militar norteamericana en la región caribeña. Caracas sostiene que Washington emplea el narcotráfico como excusa para aumentar su presión sobre el chavismo y busca controlar las reservas petroleras venezolanas.

El perfil de Donald Trump y sus motivaciones

Donald Trump, presidente estadounidense, ha enfocado parte importante de su agenda en combatir tanto el narcotráfico como la migración irregular, adoptando medidas cada vez más militares y directas. Su discurso gira en torno a garantizar una “protección total” para las fronteras y resaltar la necesidad urgente de “aplastar” las organizaciones criminales que él considera amenazas para la seguridad nacional. Trump no descarta futuras operaciones terrestres con especial atención hacia Venezuela, país al que califica como “muy peligroso”.

Nació en Nueva York en 1946; fue empresario inmobiliario y figura mediática antes de entrar en política.

Ha hecho del combate contra los cárteles una prioridad gubernamental con despliegues militares sin precedentes.

En 2025 formalizó a los cárteles caribeños como combatientes ilegales y catalogó varias bandas —entre ellas el cártel de Sinaloa— como organizaciones terroristas globales.

Es conocido por su estilo directo y su inclinación hacia decisiones unilaterales, desafiando frecuentemente al Congreso.

Anécdotas y curiosidades sobre Trump en la lucha contra el narcotráfico

Durante una reunión con altos mandos militares, Trump dijo: “Es fabuloso lo que puede hacer la fuerza”, refiriéndose al impacto destructivo que tienen los ataques navales.

Ha propuesto enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico; esta idea fue rechazada por las autoridades mexicanas.

En sus intervenciones públicas suele utilizar frases contundentes como “vigilar muy seriamente a los carteles que ingresen por tierra”.

A menudo evade preguntas sobre la legalidad internacional detrás de sus acciones militares, concentrándose más bien en proteger a Estados Unidos.

La presencia militar en Puerto Rico ha generado debate local; hay sectores preocupados por una posible escalada regional.

Reacciones y consecuencias

La operación ha despertado inquietud en varios países caribeños y latinoamericanos ante lo que perciben como una amenaza para su estabilidad regional. Organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado claridad respecto a las víctimas involucradas y los criterios utilizados para identificar embarcaciones como objetivos militares. Mientras tanto, Venezuela ha intensificado sus propios operativos contra el narcotráfico y guerrillas colombianas para demostrar control ante esta presión externa.

La tensión entre Washington y Caracas sigue escalando; el Caribe se convierte así en escenario propicio para una guerra no declarada donde confluyen intereses políticos, económicos y cuestiones relacionadas con seguridad. El reciente hundimiento frente a las costas venezolanas ordenado por Trump simboliza un cambio drástico en su enfoque hacia el narcotráfico e indica que podríamos estar ante más episodios confrontativos en los meses venideros.

Con cada acción ejecutada, la región avanza hacia una nueva fase llena incertidumbre; aquí se diluyen las líneas entre combatir al crimen organizado y establecer un conflicto armado internacional mientras crecen los riesgos asociados con esta escalada.