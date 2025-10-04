¿Dónde van los miles de venezolanos que Trump expulsa de EEUU?

La reciente determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos de autorizar al gobierno de Donald Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos ha encendido las alarmas entre los cerca de 250.000 beneficiarios de este programa.

Este fallo judicial, divulgado en las últimas horas, representa un duro golpe para quienes habían hallado en el TPS la única vía legal para residir y trabajar en el país tras escapar de la crisis y de la represión en la Venezuela chavista.

El Tribunal, al desestimar los recursos interpuestos por organizaciones defensoras de migrantes y activistas, deja en manos del Ejecutivo la autoridad para cancelar este amparo humanitario.

Esta decisión llega tras meses de incertidumbre, apelaciones y manifestaciones por parte de la comunidad venezolana en ciudades como Miami, Nueva York y Houston.

Qué conlleva la anulación del TPS

El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo establecido por el Congreso estadounidense en 1990, que permite a personas provenientes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales residir temporalmente en EE.UU. Hasta ahora, los venezolanos habían accedido a este estatus gracias a la grave situación humanitaria que atraviesa su país natal.

Con la decisión del Supremo, el gobierno de Trump recupera el poder para revocar el TPS destinado a los venezolanos. Esto trae consigo:

Pérdida del permiso laboral.

Riesgo inminente de deportación para aquellos que no logren regularizar su situación migratoria.

Dificultades para acceder a servicios básicos y atención sanitaria.

¿Qué opciones tienen los venezolanos afectados?

La gran pregunta que surge es dónde irán los venezolanos que se ven forzados a dejar EE.UU. Las alternativas, según organizaciones asistenciales y análisis recientes, se limitan a tres escenarios:

Regreso forzado a Venezuela: Muchos descartan esta opción debido al colapso económico, la inseguridad y la represión política. Migración hacia terceros países: Algunos intentan reubicarse en Canadá, España, México o naciones centroamericanas y sudamericanas; sin embargo, estos destinos enfrentan barreras legales y económicas. Permanencia irregular en EE.UU.: Para muchos, quedarse sin papeles y trabajar en la economía sumergida parece ser la única salida viable.

Un informe reciente destaca que la mayoría de los venezolanos sin documentos prefiere arriesgarse ante una posible deportación antes que regresar a un país donde la inflación galopante, junto con la escasez alimentaria y la violencia extrema, persisten como realidades críticas.

El contexto internacional y las reacciones políticas

La decisión del Tribunal Supremo se produce en un marco de creciente tensión migratoria en el continente americano. Estados Unidos ha endurecido su política migratoria bajo el liderazgo de Trump, implementando medidas que han restringido drásticamente las posibilidades legales de entrada y permanencia para personas provenientes de naciones en crisis.

El gobierno venezolano ha criticado esta medida; no obstante, no ha ofrecido garantías sobre seguridad o reintegración para aquellos que sean deportados.

Organizaciones internacionales como ACNUR y Human Rights Watch han instado a Washington a reconsiderar la cancelación del TPS, subrayando los riesgos que enfrentarían quienes regresen.

En las últimas horas, varios estados y ciudades con una notable población venezolana han expresado su intención de brindar asistencia legal y apoyo humanitario a quienes pierdan su TPS; aunque es cierto que las capacidades locales son limitadas.

Impacto económico y social

La incertidumbre generada por esta resolución va más allá del ámbito migratorio. Muchos venezolanos beneficiarios del TPS trabajan en sectores clave como hostelería, construcción y servicios sanitarios. Su posible salida o irregularización podría tener repercusiones inmediatas sobre la economía local.

Se estima que la deportación o paso hacia la economía informal de miles de trabajadores podría disminuir significativamente los ingresos fiscales y aumentar la precariedad laboral en diversas regiones.

Además, aumentará la presión sobre los servicios sociales y las organizaciones benéficas conforme más personas pierdan su estatus legal.

Futuro incierto y presión sobre el gobierno

El fallo del Supremo marca un punto crucial en la política migratoria hacia los venezolanos en Estados Unidos. El destino de estos migrantes dependerá considerablemente de la presión política y social que puedan ejercer tanto dentro del país como a nivel internacional.

Mientras tanto, miles de familias viven con ansiedad constante, pendientes de plazos y procedimientos que determinarán si podrán permanecer en lo que consideran su hogar o si deberán emprender un nuevo camino bajo condiciones aún más difíciles. La historia migratoria venezolana toma así un nuevo rumbo, envuelta entre sombras e incertidumbres pero también marcada por una notable resiliencia.