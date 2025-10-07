Migrantes en EE.UU.: tácticas para eludir las redadas ante la nueva ofensiva de Trump

El miedo y la incertidumbre son parte del día a día de miles de inmigrantes en Estados Unidos. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha desatado una ola de redadas y deportaciones sin precedentes. En diversas ciudades y en las fronteras, el ambiente se ha vuelto hostil. Las comunidades migrantes, especialmente las latinoamericanas, sienten cómo la presión del gobierno federal se traduce en vigilancia constante y una política de cero tolerancia.

La nueva ofensiva de Trump contra la inmigración irregular ha generado una respuesta inmediata entre los colectivos migrantes. La meta del gobierno es clara: frenar la inmigración irregular y deportar a quienes no tienen papeles. Esta promesa, aunque complicada de cumplir en cifras absolutas, se ha convertido en el eje central de su discurso político.

Estrategias colectivas: organización y sigilo

La reacción de los migrantes ha sido tan ingeniosa como resistente. En barrios como Mount Pleasant, en Washington D.C., así como en comunidades de Massachusetts, los grupos de inmigrantes han desarrollado tácticas colectivas para esquivar las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Una estrategia notable consiste en establecer redes de mensajería instantánea, principalmente a través de grupos de WhatsApp, donde se comparten alertas en tiempo real sobre la presencia de agentes, ubicaciones de puntos de control y consejos prácticos para pasar desapercibidos.

Entre los mensajes más comunes están fotos de vehículos del ICE, informes sobre detenciones e incluso advertencias para evitar hablar en público en otros idiomas que no sean el inglés o sacar a pasear a los niños si no dominan el idioma local. La consigna es clara: “Pareced estadounidenses”. Esto implica detalles como usar gafas oscuras, colocar calcomanías pro-Trump en los coches o cambiar rutas habituales para no levantar sospechas.

En muchos restaurantes y lugares laborales, los empleados han llevado a cabo simulacros para distraer a los agentes durante las redadas. Algunos trabajadores estadounidenses corren junto a los indocumentados para dificultar la identificación de quienes son realmente el objetivo. Otros han repartido “tarjetitas amarillas” con instrucciones legales sencillas: “No abra la puerta. No conteste preguntas. No firme nada”, recordando que incluso sin papeles, los migrantes tienen derechos constitucionales y pueden negarse a cooperar con los agentes si no cuentan con una orden judicial.

El impacto de la política migratoria de Trump

El endurecimiento en la política migratoria ha transformado radicalmente la vida tanto en las ciudades como en la frontera. El fortalecimiento del ICE, la expansión de áreas militarizadas, la presencia reforzada de la Guardia Nacional y el blindaje del muro han reducido drásticamente el flujo de entradas irregulares. En sectores como Sunland Park, las detenciones diarias han caído desde 2.700 hasta menos de 100, según datos recientes.

Además, el sistema judicial se ha acelerado para priorizar los casos de migrantes detenidos. Las opciones para solicitar asilo se han limitado al mínimo: ya no se obliga a los agentes a preguntar por el “miedo creíble” que puedan tener los migrantes, y ahora el umbral necesario para activar este proceso es superior al 50%. Esto significa que la mayoría que cruza la frontera irregularmente enfrenta una deportación inmediata, sin posibilidad real de defensa legal.

El gobierno también ha incrementado los vuelos destinados a deportaciones; ICE Air Operations ha aumentado un 65% sus trayectos en comparación con el semestre anterior. Los centros de detención están saturados y existen amenazas sobre trasladar migrantes a prisiones emblemáticas como Guantánamo o Alcatraz. Todo esto eleva la presión sobre las comunidades migrantes que viven bajo el temor constante del arresto y separación familiar.

Consecuencias demográficas y sociales

Las repercusiones de esta política son palpables. Por primera vez en décadas, la población inmigrante en Estados Unidos ha disminuido: el país perdió 1,5 millones de inmigrantes —tanto documentados como indocumentados— durante el primer semestre del año, según estimaciones del Centro Pew. La principal causa es el aumento vertiginoso en deportaciones junto con el éxodo voluntario ante el temor a ser detenidos.

Simultáneamente, el número de personas recluidas en centros de detención migratoria ha alcanzado cifras récord, superando los 59.000 internos; entre ellos, un 70% no tiene antecedentes criminales. Esto subraya lo masivo y generalizado que resulta esta ofensiva.

El futuro de la lucha migrante

A pesar del clima aterrador que se respira, las comunidades migrantes siguen adaptándose. Organizaciones y colectivos fomentan la educación sobre derechos legales, apoyan mutuamente y promueven una resistencia pacífica. Aunque el blindaje fronterizo y las leyes más severas han alterado la naturaleza misma de la migración, no han logrado extinguir ese anhelo por una vida mejor.

El futuro dependerá en gran medida del ingenio colectivo que tengan los migrantes para seguir organizándose y también cómo responda la sociedad estadounidense ante una política que puede ser efectiva numéricamente pero que deja tras sí un rastro profundo de miedo y división. Mientras tanto, desde restaurantes hasta barrios e interacciones virtuales, continúa día tras día esa lucha por sobrevivir con dignidad bajo un gobierno decidido a cumplir su promesa: frenar la inmigración irregular cueste lo que cueste.