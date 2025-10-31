Estados Unidos reafirma alianza con Perú y refuerza su apoyo en seguridad regional

En una muestra de renovado compromiso diplomático, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo hoy una conversación oficial con el presidente peruano José Jerí, reafirmando la voluntad de la administración estadounidense de profundizar la asociación histórica entre ambos países. Así lo informó el portavoz principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Durante el diálogo, Rubio puso en relieve el valor de los casi dos siglos de lazos bilaterales entre Estados Unidos y Perú, resaltando la solidez, confianza y cooperación que han caracterizado estas relaciones a lo largo del tiempo, incluso en escenarios internacionales cambiantes.

Uno de los principales temas abordados fue la cooperación en materia de seguridad, área en la que Estados Unidos se comprometió a respaldar firmemente a Perú en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional que afecta a la región andina. Según palabras del propio secretario de Estado, esta cooperación incluye tanto apoyo logístico como el reforzamiento de la inteligencia compartida y asistencia técnica para combatir redes criminales, proteger las fronteras y fomentar la estabilidad institucional.

«Estados Unidos reconoce el papel estratégico del Perú en la estabilidad suramericana y considera prioritario fortalecer el trabajo coordinado frente a amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas», afirmó Tommy Pigott ante representantes de la prensa internacional.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de ampliar aún más las iniciativas conjuntas en la lucha contra el narcotráfico, flagelo que continúa afectando a millones de familias y comprometiendo el desarrollo sostenible en el continente. Asimismo, se comprometieron a mantener un canal abierto y dinámico para abordar otros desafíos comunes, como la seguridad fronteriza, la defensa de la democracia y la promoción de inversiones responsables que generen bienestar.

Fuentes diplomáticas subrayaron que esta conversación marca el inicio de una nueva fase en la relación entre Lima y Washington, con miras a afianzar su liderazgo compartido en la promoción de la paz y la prosperidad en todo el hemisferio occidental.