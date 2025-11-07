EEUU intensifica sus ataques en el Caribe: tres muertos en la última operación militar contra narcolanchas chavistas

El Caribe se encuentra una vez más bajo la sombra de la violencia tras el reciente ataque llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses.

En esta operación militar, dirigida contra una embarcación relacionada con el narcotráfico, han perdido la vida tres mafiosos, según informaron fuentes oficiales.

Este suceso no es un hecho aislado; se inscribe en una campaña prolongada por parte de Washington para detener el flujo de drogas hacia su territorio, centrando la atención en Venezuela, su élite gobernante y organizaciones criminales como el Cártel de los Soles.

Desde septiembre, el gobierno de Donald Trump ha incrementado las operaciones en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico. Esta ofensiva tiene como objetivo asfixiar las rutas marítimas que utilizan grupos considerados narcoterroristas, entre ellos el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Hasta ahora, las cifras son contundentes: al menos 66 muertos en 16 ataques a 17 embarcaciones, la mayoría provenientes o relacionadas con Venezuela.

La justificación oficial es clara: se busca interrumpir el tráfico de cocaína y otras sustancias que, según Washington, utilizan el mar Caribe como corredor hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la falta de pruebas públicas sobre las actividades de las víctimas y la letalidad de los ataques han encendido las alarmas a nivel internacional.

El Cártel de los Soles: del mito a la sanción internacional

Para Estados Unidos, el Cártel de los Soles simboliza el núcleo del narcotráfico venezolano. Compuesto por altos mandos militares y funcionarios del régimen, según investigaciones y sanciones internacionales, esta organización habría convertido a Venezuela en un epicentro para la exportación de cocaína, oro y otros recursos ilícitos.

El nombre proviene de las insignias doradas que llevan los generales venezolanos.

Se le atribuyen vínculos directos con grupos armados colombianos y carteles mexicanos.

El Departamento del Tesoro estadounidense y la ONU han impuesto sanciones a sus líderes, incluido Nicolás Maduro.

Las rutas controladas por este cartel comienzan en la frontera con Colombia y utilizan puertos y aeropuertos venezolanos para sacar la droga. Esta se transporta en cargueros o lanchas rápidas que hacen escalas en islas del Caribe antes de alcanzar su destino final.

La recompensa por Maduro: presión máxima desde Washington

Desde 2020, el gobierno estadounidense ha mantenido una recompensa sin precedentes de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura y procesamiento judicial de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cártel de los Soles y utilizar el aparato estatal venezolano para proteger y expandir sus actividades criminales.

Esta es la mayor recompensa ofrecida por Estados Unidos para un líder extranjero acusado de narcotráfico.

El paquete de sanciones también incluye a otros altos funcionarios como Diosdado Cabello y Tarek El Aissami .

y . Washington sostiene que existe una connivencia entre el régimen y los carteles, lo que convierte a Venezuela en un «narcoestado».

Esta presión ha tensado aún más las relaciones bilaterales y ha provocado respuestas airadas desde Caracas, donde califican estas acusaciones como «infamias» y «montajes políticos».

Críticas y consecuencias: ¿guerra al narco o extralimitación militar?

La respuesta internacional ante esta campaña militar estadounidense es ambivalente. Organizaciones dedicadas a los derechos humanos y expertos legales afirman que estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional. Desde varios sectores de la ONU se ha pedido cesar inmediatamente estas operaciones e investigar independientemente sobre la legalidad y proporcionalidad del uso de fuerza empleado.

Algunos analistas advierten sobre el riesgo que estas acciones representan para una escalada regional e incremento de violencia en las rutas del narcotráfico. En Venezuela, las comunidades costeras viven bajo un constante temor, atrapadas entre la presión ejercida por los carteles y la amenaza latente de bombardeos. Además, las muertes de ciudadanos provenientes de terceros países como Colombia o Trinidad y Tobago añaden complejidad diplomática al asunto e intensifican el malestar regional.

El futuro: incertidumbre y riesgo de escalada

La continuidad de los ataques junto con una retórica que habla de «guerra total» contra las mafias del Caribe crean un escenario incierto. La Casa Blanca asegura que no se detendrá en su empeño mientras Caracas endurece su discurso e intensifica alianzas con actores internacionales opuestos a la política estadounidense.

Estados Unidos ha declarado que mantendrá buques de guerra y drones en la región.

Por su parte, el gobierno venezolano está aumentando su vigilancia en puertos y costas; sin embargo, los flujos de droga no muestran signos claros de disminuir.

La presión sobre Maduro y su círculo cercano sigue creciendo; esto alimenta rumores sobre posibles fracturas internas dentro del régimen.

En este complicado tablero geopolítico, el Cártel de los Soles se mantiene en medio del huracán: su supervivencia depende tanto de su capacidad para adaptarse al contexto criminal como del respaldo político que logre obtener. Este último ataque militar no es más que otro episodio dentro una guerra soterrada donde cada vez resulta más difícil distinguir entre lucha antidroga, geopolítica e incluso legalidad internacional.