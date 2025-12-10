Día crucial en Oslo: María Corina Machado no acudirá a recoger el Nobel de la Paz

María Corina Machado no recogerá este miércoles el Premio Nobel de la Paz en la ceremonia prevista para las 13:00 horas en el Ayuntamiento de Oslo.

Así lo ha comunicado la cadena noruega NRK, citando al director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. «Desafortunadamente, ella no está en Noruega ahora y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 horas de hoy cuando comience la ceremonia», han sido las palabras de Harpviken difundidas por este medio. El director ha afirmado, según resalta NRK, que será Ana Corina Machado, hija mayor de la galardonada, quien reciba el reconocimiento en su nombre.

Hasta la noche del martes, la expectativa de que la opositora acudiría al acto principal era alta. Tanto así que incluso varios daban por hecho que ya estaba en suelo noruego, aunque todavía no se le hubiese visto. Desde la organización del Nobel habían contado también con su presencia.

La escena es casi de película: presidentes latinoamericanos, diplomáticos, exiliados venezolanos y medios de comunicación de todo el mundo esperan en Oslo, sin que nadie pueda confirmar si María Corina Machado cruzará las puertas del Ayuntamiento para recoger el Nobel de la Paz.

Mientras tanto, a 8.000 kilómetros, el régimen de Nicolás Maduro mantiene a su principal líder opositora en la clandestinidad. Su aparato represivo sigue funcionando en lugares como El Helicoide, convertido en símbolo de torturas, sufrimiento y terror.

Un Nobel con una silla vacía… ¿o con protagonista?

La jornada en la capital noruega se asemeja a una cuenta atrás con tintes de thriller político.

La rueda de prensa que Machado iba a ofrecer en el Instituto Nobel fue primero pospuesta y luego cancelada, sin nueva fecha anunciada.

El portavoz del Instituto, Erik Aasheim, declaró que "no podemos proporcionar información sobre cuándo ni cómo llegará a la ceremonia".

La líder opositora había manifestado días atrás su intención de viajar, pero se encuentra en paradero desconocido dentro de Venezuela desde 2024, tras intensificarse la persecución en su contra.

A pesar de la incertidumbre, el dispositivo en Oslo se mantiene listo:

La ceremonia está programada para llevarse a cabo en el Ayuntamiento, donde se pronunciará un discurso por parte del laureado y se entregarán medalla y diploma.

En el Grand Hotel Oslo ya se encuentran alojados familiares, colaboradores y varios presidentes latinoamericanos que han llegado para apoyarla: Javier Milei , Daniel Noboa , José Raúl Mulino , Santiago Peña y el presidente electo venezolano en el exilio, Edmundo González Urrutia .

Por la tarde está prevista la tradicional Marcha de las antorchas frente al hotel, donde habrá saludos desde el balcón reservado para la premiada.

El Nobel ha pasado a ser más que un simple premio: se ha transformado en un test de fuerza entre una dirigente perseguida y un régimen que intenta evitar su salida del país sin asumir las consecuencias políticas de encarcelarla nuevamente.

El peso político de un galardón incómodo para Caracas

El Comité Nobel justificó su decisión al otorgar el reconocimiento a María Corina Machado por su “incansable esfuerzo” en defensa de los derechos y libertades en Venezuela y por su compromiso con una transición “justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

En términos prácticos, este Nobel:

Refuerza la narrativa que sostiene que en Venezuela no existe una “democracia defectuosa”, sino una dictadura caracterizada por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Proporciona a la oposición una figura con legitimidad global, pese a estar inhabilitada para ocupar cargos públicos dentro del país.

para ocupar cargos públicos dentro del país. Aumenta la presión internacional sobre Maduro, justo después de unas elecciones celebradas en 2024 que fueron denunciadas como fraudulentas; varios países reconocen a Edmundo González como presidente electo.

Este reconocimiento llega además en un momento crítico:

La represión ha aumentado desde julio de 2024, con detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.

Organismos internacionales han documentado un patrón sistemático de persecución política que podría constituir crímenes contra la humanidad.

El mensaje es contundente: el Nobel no solo premia una trayectoria personal; también lanza un dardo directo al régimen chavista.

El Helicoide: la otra cara del Nobel

Mientras en Oslo se habla de paz, en Caracas resuena el nombre de El Helicoide.

Este complejo, sede del SEBIN, ha llegado a ser considerado como el mayor símbolo de la represión chavista:

Informes elaborados por la ONU describen casos de torturas sistemáticas : Posiciones forzadas como “crucifixión” o el pulpo Asfixia con bolsas o agua Descargas eléctricas aplicadas a genitales Golpizas, desnudez forzada bajo temperaturas extremas Encadenamientos prolongados y amenazas tanto a presos como a sus familiares

: La Misión de la ONU ha documentado más de 2.200 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual; califica estos abusos como crímenes contra la humanidad.

Recientemente, el nombre de El Helicoide volvió a ocupar titulares internacionales por dos razones:

La muerte bajo custodia del exgobernador y preso político Alfredo Díaz, quien estuvo recluido en aislamiento sin atención médica adecuada; esto fue denunciado por ONG como Foro Penal. El uso del edificio para realizar fuegos artificiales como parte de “Navidad adelantada”, mientras dentro persisten las celdas castigo y las denuncias por tortura; esto generó una ola de indignación entre activistas y víctimas.

Una frase resume este desgarrador contraste: brillos en el cielo mientras hombres y mujeres son humillados y torturados bajo tierra.

En este contexto, el Nobel de la Paz otorgado a una dirigente venezolana no es simplemente un gesto simbólico: es un foco directo sobre la maquinaria represiva que sostiene al poder.

La oposición venezolana: fragmentada, acosada y aún central

La figura de María Corina Machado surge tras años marcados por desgaste y divisiones dentro del sector opositor.

Algunos elementos clave son:

Fue expulsada del Parlamento en 2014 y ha vivido años repletos de procesos judiciales, amenazas constantes y campañas difamatorias.

Lideró las primarias opositoras convirtiéndose así en rostro visible para una mayoría social que demanda un cambio político; todo ello pese a estar formalmente inhabilitada.

Tras los sucesos del 28 de julio de 2024, la oposición denunció fraude masivo; defendió que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, hoy reconocido como presidente electo por varios gobiernos.

La estrategia opositora opera desde múltiples frentes:

Dentro del país: redes activistas perseguidos; muchos viven clandestinamente trabajo realizado por ONG dedicadas a los derechos humanos para documentar abusos intentos por mantener movilización social pese al miedo reinante

Fuera del país: cabildeo diplomático tanto en Europa como América coordinación con diásporas y gobiernos que no reconocen legitimidad alguna al régimen madurista utilización de foros como el Nobel para intensificar presión internacional



El desafío es colosal: sostener una oposición efectiva cuando el régimen controla todos los aspectos electorales, las fuerzas armadas, los tribunales e incluso los medios públicos.

Maduro bajo presión: más aislamiento, más represión

El Nobel actúa como catalizador ante una presión creciente.

Se combinan diversos factores:

Las investigaciones internacionales sobre posibles crímenes contra la humanidad están siendo seguidas muy atentamente por parte della Corte Penal Internacional.

Se observa mayor escrutinio sobre centros penitenciarios como El Helicoide, definidos por medios extranjeros así como legisladores locales como "centros destinados a tortura" dentro del marco global.

, definidos por medios extranjeros así como legisladores locales como “centros destinados a tortura” dentro del marco global . Reacciones desde gobiernos regionales desplazan sus representantes hasta Oslo para respaldar a Machado e incrementar así aún más el aislamiento diplomático hacia Caracas.

Ante esta situación crítica, las respuestas del régimen han sido claras:

mantener a Machado oculta; sin orden pública contra ella pero bajo vigilancia constante.

oculta; sin orden pública contra ella pero bajo vigilancia constante. valerse leyes antiterroristas junto con lo que llaman “Ley contra el Odio” para criminalizar cualquier disidencia.

intensificar detenciones dirigidas hacia opositores políticos así como hacia periodistas activistas e incluso menores según documentación proporcionada por ONU .

El mensaje proveniente desde Oslo es claro; esté o no presente físicamente quien recibió tal premio: el mundo observa atentamente e identifica al régimen tal cual es: una dictadura dispuesta utilizar dolor ajeno como herramienta fundamental para mantener control.

El perfil de una luchadora tenaz

El Comité Nobel definió a María Corina Machado como uno los “ejemplos más extraordinarios” de valentía reciente dentro América Latina* .

Su trayectoria puede resumirse mediante cuatro características: