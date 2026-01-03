Marco Rubio: «Maduro será trasladado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio por cargos penales»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense y que será trasladado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio por cargos penales, según informó el senador republicano Mike Lee tras una conversación entre ambos difundida en su cuenta de X. Estas afirmaciones contrastan con la ausencia, por el momento, de un anuncio oficial de la Casa Blanca o del Departamento de Justicia sobre la detención del líder venezolano, lo que obliga a extremar la cautela a la hora de dar por confirmada la información.​

“Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, señaló Lee en X, citando a Rubio como fuente directa de la información. El senador añadió que, de acuerdo con esa versión, no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela tras la operación inicial destinada a garantizar la seguridad de las fuerzas implicadas.​

En un comunicado posterior, Marco Rubio afirmó que “Maduro no es el presidente de Venezuela” y que su régimen “no está legitimado”, al tiempo que describió al dirigente chavista como jefe del llamado “cártel de Los Soles”, una organización que definió como narcoterrorista y que estaría bajo acusación por introducir drogas en Estados Unidos. Este tipo de señalamientos forman parte de la narrativa que sectores del Gobierno estadounidense mantienen desde hace años contra la cúpula chavista, y están alineados con procesos judiciales abiertos en cortes estadounidenses contra altos cargos venezolanos.​

Por su parte, el senador Mike Lee aseguró en otro mensaje en X que no habría sido necesaria la aprobación del Congreso para la detención de Maduro, al considerar que la acción se ampararía en el artículo dos de la Constitución de Estados Unidos, que asigna al presidente la función de proteger al país frente a ataques inminentes. Expertos en derecho constitucional suelen subrayar que el uso de esa cláusula para justificar operaciones militares o de seguridad en el exterior es objeto de debate, y que su alcance práctico depende de la interpretación de la rama ejecutiva y de la supervisión posterior del Congreso.​

De acuerdo con los principios básicos del periodismo profesional, la verificación de este tipo de anuncios exige contrastar la información con varias fuentes independientes, consultar documentos oficiales y revisar si otros medios de alta credibilidad reportan los mismos hechos con base en evidencias comprobables, más allá de declaraciones políticas. Hasta que no exista confirmación formal y detallada por parte de autoridades judiciales o de seguridad estadounidenses, la información sobre el supuesto arresto de Nicolás Maduro debe tratarse como una afirmación en proceso de verificación y no como un hecho plenamente establecido.