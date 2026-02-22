Golpe fulminante al narco en México: “El Mencho” muere en operativo armado

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho , considerado el narcotraficante más poderoso de México y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , fue abatido durante un operativo conjunto entre fuerzas federales y unidades de la Guardia Nacional en el municipio de Tapalpa , a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, confirmaron fuentes del Gobierno de México.

El enfrentamiento, que se prolongó por varias horas en una zona boscosa de difícil acceso, concluyó con la muerte del capo de 56 años, quien desde hacía más de una década encabezaba una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del continente. Aunque el Gobierno no ha revelado aún el saldo total de la operación, se mantiene un amplio despliegue militar y policial en la región.

El hombre más buscado

Oseguera, originario de Michoacán, se había convertido en objetivo prioritario de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Washington ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena, acusándolo de dirigir un “reinado de terror” responsable del tráfico masivo de fentanilo hacia Estados Unidos y de innumerables muertes por sobredosis.

Bajo su mando, el CJNG logró expandirse en más de una veintena de estados mexicanos y consolidarse en el extranjero, extendiendo su red hacia Sudamérica, Europa y Asia. La DEA y el Departamento del Tesoro habían calificado a la organización como una “amenaza global” , mientras que el Congreso estadounidense la incluyó en su lista de grupos terroristas internacionales el año pasado.

Oa de violencia tras su muerte

Poco después de conocerse la noticia, diversas regiones del país se estallaron en caos . Bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a comercios se registraron en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas , en aparente respuesta del CJNG al operativo federal.

En videos compartidos en redes sociales se observan vehículos ardiendo , columnas de humo elevándose sobre autopistas y grupos armados imponiendo el terror en distintas localidades. El Gabinete de Seguridad de México informó en un comunicado que “se están atendiendo los bloqueos y actos vandálicos registrados como consecuencia de los operativos federales en curso”.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si se producen más muertes o detenciones durante la jornada. El Gobierno federal convocó a una reunión de emergencia en el Palacio Nacional, encabezada por la secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y mandos de la Sedena y Marina, para coordinar las acciones posteriores al operativo.

Un golpe histórico

La muerte de El Mencho marca uno de los golpes más duros al narcotráfico mexicano en los últimos años, comparable solo con las capturas y muertes de líderes como Joaquín El Chapo Guzmán o Arturo Beltrán Leyva. Analistas consultados subrayan, sin embargo, que la desaparición del líder del CJNG no garantiza la desarticulación inmediata del cártel, que cuenta con una estructura descentralizada y brazos criminales que operan con autonomía en distintos estados.

El cierre del círculo sobre Oseguera pone fin a una cacería que dura más de una década , protagonizada por agencias de inteligencia y cuerpos de élite, pero también abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre quién tomará el control del cártel más temido de México.