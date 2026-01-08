EE.UU. eleva a 25 millones de dólares la recompensa por Diosdado Cabello

Tras la detención del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, el Gobierno de Estados Unidos ha actualizado su lista de recompensas por personas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.

El Departamento de Estado ofreció hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y una de las figuras más influyentes del chavismo.

La medida eleva la recompensa anterior —establecida en 10 millones de dólares en 2025 — y sitúa a Cabello en el mismo rango que el terrorista indio Dawood Ibrahim, así como en el nivel de recompensa que se ofreció en su momento por Osama bin Laden .

Acusaciones de narcoterrorismo y conspiración

Cabello enfrenta cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína yconspiración para el uso de armas de guerra y dispositivos destructivos.

Según las autoridades estadounidenses, el dirigente habría desempeñado un papel central en una red de tráfico de drogas con alcance internacional, vinculado a antiguos miembros de las FARC, el ELN y organizaciones criminales operativas en América Latina.

El Departamento de Justicia afirma que el incremento en la recompensa refleja el compromiso de Washington con “la lucha contra el narcotráfico transnacional y las estructuras de poder que lo facilitan”.

Recompensas adicionales por Padrino López y otros dirigentes

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, también figura entre los más buscados por Estados Unidos, con unarecompensa de 15 millones de dolares.

El funcionario es investigado por su presunta implicación en una conspiración para transportar cocaína en aeronaves registradas en Estados Unidos.

Con esta suma, Padrino se coloca en el mismo nivel que Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho” , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

Las autoridades estadounidenses destacan que las nuevas recompensas forman parte de un esfuerzo continuo por desarticular redes criminales que operan en América Latina y por afectar los intereses financieros de gobiernos acusados ​​de patrocinar actividades ilícitas .

Contexto internacional y reacción de Moscú

El anuncio llega pocos días después de la captura de Maduro , quien se encuentra bajo custodia en Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcotráfico. La operación militar que permitió su arresto, llevada a cabo por fuerzas estadounidenses con apoyo regional, ha generado un amplio debate internacional.

En Moscú , el Kremlin ha evitado pronunciarse directamente sobre el caso. Analistas como Neil Melvin , del Royal United Services Institute (RUSI) , consideran que la falta de respuesta pública muestra la pérdida de capacidad de Rusia para intervenir fuera de su entorno inmediato , debido al impacto prolongado de la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales.

El politólogo alemán Felix Riefer coincide en que “el apoyo ruso a Venezuela fue más simbólico que operativo” , y que Moscú prefiere no confrontar abiertamente a Washington en el contexto actual de tensiones globales.

Nueva fase de presión hemisférica

Funcionarios estadounidenses señalan que el incremento de recompensas busca enviar una señal disuasoria y reforzar la cooperación internacional en materia deinteligencia antinarcóticos.

Fuentes diplomáticas confirman que Colombia y Brasil están colaborando con agencias federales de Estados Unidos en el monitoreo de rutas aéreas y marítimas empleadas por presuntas redes vinculadas al exgobierno venezolano.

El ambiente político dentro de Venezuela permanece incierto tras la detención de Maduro. Sectores del alto mando militar enfrentan divisiones internas, mientras que algunos antiguos aliados chavistas han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses como parte de eventuales acuerdos judiciales.

Parentesco con la política antiterrorista

La recompensa por Cabello se equipara con las ofrecidas por líderes terroristas como Saif al-Adel, actual jefe de Al-Qaeda, o el propio Dawood Ibrahim, ambos con activos congelados bajo la ley antiterrorista estadounidense.

El Departamento de Estado subraya que la administración del presidente Donald Trump mantiene un “ enfoque integral contra las amenazas criminales y terroristas que comprometen la estabilidad del hemisferio occidental ”.