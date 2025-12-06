Maduro desafía a EE.UU. y profundiza la represión: nuevas detenciones de sindicalistas y periodistas sacuden a Venezuela

Pese a la presión de Estados Unidos, Maduro baila e intensifica la represión y encarcelamiento de disidentes. Foto EN

En medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y de la presión diplomática contra la narcotiranía venezolana, Nicolás Maduro no muestra señales de retroceder. Por el contrario, endurece su discurso, exhibe gestos desafiantes y profundiza la persecución contra sindicalistas, opositores y periodistas.

El martes, durante una conferencia de prensa en Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue consultado sobre si Maduro dejaría el poder ante la presencia militar norteamericana en la región. Su respuesta, un contundente “lo hará”, generó expectativa internacional. Pero en Caracas, el mandatario venezolano proyectó una imagen diametralmente opuesta.

Maduro apareció bailando al ritmo de un remix electrónico construido con frases suyas en inglés, una puesta en escena destinada a mostrar fortaleza y despreocupación. Rodeado de ministros, altos cargos del PSUV y seguidores, la pieza repetía el estribillo “No war”, mientras el gobernante aseguraba que ningún tipo de presión lo apartará de su “camino”.

“No nos han sacado con su terrorismo psicológico del camino correcto. Jamás nos van a sacar del camino, sea la circunstancia que sea”, afirmó Maduro, en un discurso transmitido a nivel nacional.

Represión en aumento pese al cerco internacional

A pesar de que un escenario de presión militar y diplomática suele llevar a los gobiernos autoritarios a intentar ganar legitimidad interna mediante gestos de apertura, en Venezuela ocurre lo contrario.

El chavismo ha intensificado la judicialización, persecución y encarcelamiento de opositores y críticos, enviando una señal clara: no cederá bajo ninguna circunstancia.

Hace una semana, fue detenido José Elías Torres, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Su paradero sigue siendo desconocido. Según Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la CTV, la familia ha visitado múltiples centros de reclusión sin recibir respuestas oficiales.

La represión también alcanza a la prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención del periodista José Serna, del medio Noti 365, en el estado Zulia.

“Cerca de las 8:30 am, efectivos de PoliCabimas se lo llevaron de su lugar de trabajo y lo mantienen en el comando ubicado en el sector Los Hornitos. Extraoficialmente se conoció que lo detienen por la publicación de un video de un hueco en la Av. Intercomunal. Exigimos su liberación inmediata”, publicó la organización en X.

El mensaje de la narcotiranía

La estrategia comunicacional es transparente: mostrar que ni la presión simultánea de Washington, ni la presencia militar estadounidense, ni la crisis política interna lograrán doblegar a la narcotiranía

La escalada represiva, lejos de disminuir, continúa afianzándose como el principal instrumento del chavismo para preservar el poder.