URVEX respalda a Trump tras la captura de Maduro y llama a una transición con justicia y sin impunidad

URVEX felicita y agradece al presidente Donald Trump “por haber logrado lo que durante años fue negado, minimizado o considerado imposible por sectores que se autodenominaron oposición venezolana”.

La captura del jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del 3 de enero en la ciudad de Caracas provocó una reacción inmediata en el exilio venezolano organizado. La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) emitió un comunicado oficial en el que califica el hecho como un “punto de inflexión histórico para Venezuela” y fija, de manera “pública, clara e inequívoca”, su posición institucional.

Desde Barcelona, sede de la organización, URVEX sostiene que lo ocurrido confirma una tesis defendida durante años: Venezuela no estaba gobernada por un régimen político convencional, sino “secuestrada por una estructura criminal narcotiránica, sostenida por redes internas y cómplices internacionales”.

Reconocimiento explícito a Trump y ruptura con la narrativa tradicional

Uno de los elementos centrales del comunicado es el reconocimiento directo al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a quien URVEX felicita y agradece “por haber logrado lo que durante años fue negado, minimizado o considerado imposible por sectores que se autodenominaron oposición venezolana”.

La organización subraya una coincidencia estratégica con el mandatario estadounidense:

“A las organizaciones criminales no se les derrota con discursos, negociaciones ni con votos en elecciones fraudulentas, sino con acciones de fuerza legítima, decidida y proporcional.”

URVEX afirma que el secuestro del Estado venezolano durante más de 26 años solo podía terminar mediante una operación de esta naturaleza, que permitiera la captura del cabecilla principal de la organización criminal. Esta afirmación marca una ruptura explícita con la vía electoral y negociadora que predominó en el discurso opositor durante años.

La justicia como eje irrenunciable del proceso

El comunicado enfatiza que la captura de Maduro no es solo un hecho político, sino un acto de justicia. Para URVEX, este punto representa la coincidencia más profunda con la acción emprendida por el Gobierno de Estados Unidos.

“No puede existir transición política sin rendición de cuentas, ni reconciliación auténtica sin verdad, ni democracia real mientras las estructuras criminales permanezcan intactas.”

La organización recuerda que durante años denunció que las instituciones venezolanas fueron anuladas o corrompidas, lo que legitima la actuación de la justicia internacional cuando un Estado ha sido capturado por el crimen organizado.

Voto de confianza condicionado y llamado a la ciudadanía

URVEX reconoce que desconoce los detalles específicos del anuncio realizado por Trump sobre un eventual gobierno de transición. Sin embargo, otorga un voto de confianza a su liderazgo, sustentado en su capacidad gerencial y en la comprensión, por parte de su equipo, de la verdadera naturaleza criminal del chavismo.

En este marco, la organización hace un llamado directo al pueblo venezolano, dentro y fuera del país, a coincidir en ese voto de confianza, especialmente ante lo que describe como la ausencia prolongada de un liderazgo nacional serio, coherente y comprometido con la justicia.

URVEX advierte sobre el peligro de reincidir en el falso nacionalismo y en una soberanía manipulada:

“La soberanía no puede ser un escudo para delincuentes, ni el patriotismo una coartada para la narcotiranía.”

Confiar en una acción internacional decisiva, añade el comunicado, no es traición, sino un acto de realismo político frente a la magnitud del daño causado al país.

Líneas rojas: no a pactos de impunidad ni a transiciones simuladas

En su parte final, URVEX establece límites claros y no negociables. La organización afirma que no avalará transiciones falsas, pactos de impunidad ni reciclajes de estructuras criminales bajo nuevas etiquetas.

“Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo por una Venezuela libre, democrática y soberana, fundada sobre la verdad, la justicia y la responsabilidad histórica.”

El comunicado, firmado por Luis Ortiz, presidente de URVEX, y por los demás miembros de su Junta Directiva, concluye reafirmando el compromiso de la organización con una transición auténtica, que no repita los errores del pasado ni legitime a quienes participaron en el saqueo y destrucción del país.

URVEX y el nuevo escenario

Con este pronunciamiento, URVEX se consolida como un actor del exilio que no solo respalda la acción internacional contra el chavismo, sino que busca incidir en el contenido moral, judicial y político de la transición venezolana. En un escenario todavía incierto, su mensaje introduce una advertencia central: sin justicia, cualquier transición será solo un cambio de fachada.