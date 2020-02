Polonia Castellanos: «Willy Toledo se hace el valiente cuando está en manada, me da pena porque es un cobarde»

«Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea». Este fue el mensaje que el actor Willy Toledo escribió en su muro de Facebook en 2017.

Dos años mas tarde el actor se sienta en el banquillo de los acusados después de que la Asociación de Abogados Cristianos pidiera 22 meses de multa para él por cometer un delito contra los sentimientos religiosos y otro contra la libertad de conciencia. Además por un delito de obstrucción a la justicia tras negarse a declarar como investigado durante la fase de instrucción.

Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, ha participado este martes 18 de febrero de 2020 en ‘El Quilombo’, programa presentado y dirigido por Luis Balcarce, como representante de la única acusación contra el actor.

TITULARES DE LA ENTREVISTA EN ‘EL QUILOMBO’

«Es un delito, él ha arremetido contra un dogma».

«Todo el mundo tiene derecho a criticar cualquier fe religiosa, pero de ahí a vejar hay mucha diferencia».

«Soy católica, y aunque me duelen más las ofensas hacia los católicos, no podemos permitir que se vejen los dogmas sean cristianos o cualquier otro».

«Willy Toledo se hace el valiente cuando está en manada, me da pena porque es un cobarde»

«Willy Toledo quiere su minuto de gloria porque ya no tiene éxito como actor».