José Manuel Soto: "Pedrojota y 'El Español' son unos manipuladores de mierda..."

José Manuel Soto está que echa chispas e indignado. Y con toda la razón del mundo.

El motivo del cabreo sideral del cantante es un artículo publicado el pasado sábado 7 de marzo de 2020 en ‘El Español’, el online que dirige y controla Pedrojota Ramírez.

En la nota, en una sección bajo el epígrafe ‘La Jungla’ pero sin firma lo que demuestra que el autor o autora no las tenía todas consigo, deslizaban que Soto «justificaba» la conducta de un acosador, presentándola como una especie de divertido juego de la seducción.

El enfado de Soto, autor de canciones de tanto tirón como ‘Por ella’, es bíblico y sus palabras no dejan lugar a la duda:

«Prensa basura, manipuladores de mierda».

José Manuel Soto ha escrito un mensaje en redes sociales, para dejar claro el asunto:

«Yo jamás he justificado a ningún acosador, he hablado de seducción, no sé si entendéis la diferencia».

Muy molesto y finaliza el mensaje advirtiendo sobre las medidas que podría llevar a cabo:

«Me habéis echado a los leones haciendo daño a mi imagen y a mi familia. Ya nos veremos…».

El artículo de marras, titulado «José Manuel Soto y su lío con el ‘no es no’: así justifica a los acosadores», usaba como excusa un mensaje que el cantante publicó en redes sociales a propósito de la desastrosa Ley de Libertad Sexual lanzada por la podemita Irene Montero y su lema, ‘No es no’:

«Pues yo diría que un ‘no’ puede ser un ‘ya veremos’ o un ‘cúrratelo un poco más, chaval’. Es más, si un ‘no’ siempre fuera un ‘no’ no hubiéramos venido al mundo porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas».

Más tarde, añadió:

«A Lope de Vega seguro que le dijeron muchas veces NO. Si le hubieran dicho siempre que sí no habría sufrido en el amor y no nos habría dejado maravillas como esta. El no es lo que mantiene viva la llama, a ver si nos enteramos».

Como un resorte, las mismas feminazis que este 8 de marzo agredieron a Begoña Villacís, impidiendo a la vicealcaldesa de Madrid participar en la manifestación, o han hecho célebre lemas como ‘sola y borracha, quiero llegar a casa’, se movilizaron de inmediato contra Soto.

Los insultos que le dedicaron son un rosario de barbaridades, a las que ‘El Español’ da ahora pábulo:

Soto recibió miles de críticas por estas opiniones:

«¿Quieres que te ponga ejemplos de cuántas mujeres dijeron que no y las «maravillas» que les hicieron los desgraciados que las violaron? El discurso es muy peligroso, alientas a bestias a no cejar en el empeño»

«¿Está incitando al acoso? Está incitando al acoso»

«Lo tuyo es de traca»

«Estupefacta me hallo»

«Vomitivo lo tuyo»…