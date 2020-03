Un afligido José Ribagorda emociona y se emociona al cerrar su teledidiario: «Esto solo será un mal sueño»

Más información

«Les reconozco que pocas veces he sentido tanta emoción y no menos angustia informándoles de una actualidad que nunca me hubiera gustado contarles. Más pronto que tarde esto solo será un mal sueño. Mucho ánimo a todos y, sobre todo, mucha salud. Buena semana, y buenas noticias, que falta hacen. Buenas noches». Este ha sido el mensaje que el presentador de Telecinco, José Ribagorda, ha mandado a la audiencia este 15 de marzo de 2020 al despedir el informativo.

Después de varias semanas en las que las únicas noticias que acaparan la actualidad son en referencia al coronavirus, el periodista ha querido animar a la audiencia con unas palabras llenas de positividad.

El vídeo se ha viralizado en Twitter y los usuarios han comentado que desde el inicio del informativo el presentador daba las noticias «como distraído» incluso «se cortaba varias veces antes de terminar una frase». «A José Ribagorda se le notaba el nudo en la garganta desde el informativo de esta mañana hasta el de esta noche. Decir esas últimas palabras sin romperse le ha tenido que costar más que levantar mil kilos», añadía otro internauta.

@telecincoes alguien a notado que José Ribagorda hoy sábado da las noticia como distraído…Hasta se cortaba varias veces antes de terminar una frase.🙄🤔 — ROMMY 💜🇵🇾 (@ROMINA44813675) March 14, 2020

A José Ribagorda se le notaba el nudo en la garganta desde el informativo de esta mañana hasta el de esta noche. Decir esas últimas palabras sin romperse le ha tenido que costar más que levantar mil kilos… me ha matado — 🅴 Europita League 🔻 (@europitaleague) March 15, 2020

La actitud del presentador de informativos está dentro de la línea que han seguido el resto de profesionales del medio, que durante el espacio que presentan han aprovechado para lanzar mensajes optimistas y animar a la población a quedarse en casa. De hecho, este 15 de marzo de 2020, Roberto Leal presentó la gala de ‘Operación Triunfo’ desde su casa y animó a la audiencia a evadirse de las noticias. El presentador del debate de ‘Supervivientes’, Jordi González, también inició su intervención mandado un mensaje a los telespectadores aunque él sí se desplazó al plató.