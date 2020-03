Siro López desvela durante la cuarentena por qué abandonó a Pedrerol: «Me prometió cosas que no cumplió»

«Siento que un comentario entre amigos pueda remover aguas pasadas». El comentarista deportivo Siro López se prestó a echarle agua al fuego rápidamente en su Twitter a los comentarios que hizo en el programa de Youtube ‘Colgados del aro’, espacio de baloncesto que conducen Juanma Iturriaga, Antoni Daimiel y el tuitero Pablo Lolaso.

En un momento de la conversación interviene en una videollamada Ibai Llanos, comentarista de eSports, que destacó el cambio de imagen que ha tenido Siro López desde que abandonó El Chiringuito.

Y ahí, el actual tertuliano de la COPE se puso a repasar batallitas pasadas y tocó el tema de su traumática salida del programa de Josep Pedrerol, que en aquel momento hizo correr ríos de tinta ya que ambos eran inseparables desde muchísimo antes, habiendo compartido tertulia en programas como ‘En la banda’ de Radio Intereconomía, ‘El Mirador’ de Punto Radio y ‘Punto Pelota’ en Intereconomía Televisión.

López era, sin duda, uno de los hombres de confianza de Pedrerol en aquella época y su inesperada salida de ‘El Chiringuito’, a donde llegó tras el transvase del equipo de ‘Punto Pelota’, dejó muchas interrogantes y la sensación de traición en parte de los que eran sus compañeros en aquel momento en Mega.

«Me prometió dos cosas y no las cumplió», confesó a sus compañeros de ‘Colgados del aro’. «Cuando llegamos a Antena3, empecé a ver cosas raras en Pedrerol». Unas afirmaciones que sin embargo, forman parte de un pasado que no pretende desenterrar. «A Pedrerol ahora solo puedo agradecerle su interés por la salud de mi mujer en estos días», añade en el tuit escrito este 26 de marzo de 2020.

Siento que un comentario entre amigos pueda remover aguas pasadas. A @Jpedrerol solo puedo agradecerle su interés por la salud de mi mujer en estos días. «Siro López desvela el motivo por el que rompió con Pedrerol» @elEconomistaes — Siro López (@sirolopez) March 25, 2020

Las promesas incumplidas

En el programa, López desvela detalles inéditos sobre aquella marcha, asegurando que cuando el equipo de ‘Punto Pelota’ arribó a Atresmedia, se sintió desplazado.

«Un mes duré allí (en El Chiringuito). Venía acumulado el tema. Y detrás de mí estaba la gente de Mediaset para fichar por TikiTaka y hacer el Mundial de Basket. Yo les decía que no porque aún estábamos en Intereconomía y me parecía que era abandonar el barco en ese momento. Pero luego empecé a ver cosas raras. Yo de fútbol o política no discuto, a no ser que me paguen, pero de dinero sí discuto. Me prometió una cosa, se desdijo, y también se volvió a desdecir».

¿Cuales eran esas promesas? Siro López ya dio un esbozo hace dos años en una entrevista con Víctor Palacios en su canal de Youtube:

No formaba parte del equipo, se hacen fotos todos juntos y no me dicen que me ponga con ellos. No pasa nada, empecé a trabajar y esa semana, Pedrerol me dijo que las condiciones económicas que habíamos hablado no iban a ser las mismas. Yo le dije que me adaptaba sin problema

«El día 29 de enero, me dice Pedrerol que teníamos que hablar otra vez porque no me podía pagar lo que me había dicho el día 10 de enero. Le dije que no se preocupara, que tenía una oferta de Mediaset y me iba a ir».