Antonio Maestre ejecuta la ‘Operación Mordaza’: ahora va a por Iker Jiménez

Antonio Maestre sigue con su labor de perseguir y señalar disidentes.

En esta ocasión, el tertuliano de laSexta ha aprovechado otra de sus ventanas mediáticas que le sirve la izquierda, eldiario.es de Ignacio Escolar, para criticar a Iker Jiménez y a su programa Cuarto Milenio:

Asegura Maestre en el libelo de Escolar, pues solo así se puede definir a un soporte que permite escritos para la calumnia gratuita de personas, ideas o programas de televisión. Y continúa así, en contra del locutor y divulgador vasco:

Como se ve que solo con lo que tenía para Iker Jiménez no era suficiente para el artículo, ataca también a Javier Negre, presentador de ‘Estado de alarma’:

Jiménez, con sus programas desde ‘Cuarto Milenio’, que cerró la persiana por la crisis y ahora le obliga a emitir por Youtube desde casa, y Negre, son dos de los periodistas que más han criticado la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus. Seguramente por ello les ataque Antonio Maestre.

Yo veía reportajes en contra del alarmismo de ‘Cuarto Milenio’. Que lo de Ana Pastor era rigor y nosotros alarmismo. Y yo decía ‘joder si yo lo que quiero es dar datos que sean útiles a la gente. Y yo creo que nos están engañando, claro que todo esto me presenta mis fricciones. Ya en Italia ese día había seis víctimas y en España no. Por tanto no fue un acierto ni chiripa, ese programa fue fruto de muchas horas y mucha investigación por parte de mentes si quieres un poco obsesivas que si se meten en un tema se meten. Y vieron desde el inicio que no tenía nada que ver con el discurso de aquí, ¿por qué no tenía nada que ver con el discurso de aquí?

Hay gente que se ha sentido traicionada por sus medios, ¿por qué? Porque recibían información de sus popes…que no era verdad. La gente está muy atrincherada en su ideología, pero habrá gente que reflexione y se sienta traicionada. La estrategia del poder es fraccionarnos, que uno sea azul y otro rojo, y así nadie se pregunte qué pasa. Yo no creo que esté haciendo nada excepcional, pero he visto a algunos colegas que me han decepcionado, que sé la importancia que tiene su palabra, y no me lo podría creer. Por desconocimiento, algunos, por consigna, otros, por no desagradar a los jefes, otros, por decir lo políticamente correcto, otros. Si el espectador ha visto esas risas, ese descojono, el abrazarse con los demás..en la tele pública se han visto cosas que no me lo podía creer. Yo no me creía lo que veía. Yo solo he hablado con médicos que no cobraran de poderes públicos y no estuvieran politizados. Algunos formados en Harvard, gente que sabe, todos anunciaban lo que iba a pasar.