Iker Jiménez desmiente que su exitoso canal de YouTube esté sufriendo ataques desde Podemos y PSOE

El periodista y divulgador Iker Jiménez, conocido por el gran público por su programa en Cuatro Cuarto Milenio, se ha puesto en contacto con Periodista Digital para desmentir que su canal de YouTube, la Nave del Misterio, esté siendo “acosada por nadie”.

PD había publicado este domingo, atendiendo a una denuncia de un supuesto portavoz del canal de la plataforma de vídeo, que el comunicador habría sufrido una serie de ataques de bots para boicotearle el canal y cuya autoría estaría relacionada con el entorno de las redes sociales de PSOE y Podemos.

Sin embargo, este portavoz no lo era tal y como ha confirmado a Periodista Digital el propio Iker Jiménez y no existen esos ataques a la Nave del Ministerio, que se ha convertido en uno de los dominios más visitados en YouTube, sobre todo a raíz de que Mediaset cancelase temporalmente, a causa del Covid-19, la emisión de Cuarto Milenio.

Precisamente Iker, que se enorgullece de «haber suscitado sarpullidos en algunos medios, en algunos colegas y en algunos compañeros», optó por reinventarse y continuar «haciendo un servicio público» en relación al COVID-19 a través de ‘La Estirpe de los Libres’, su canal en YouTube (en el que también desarrolla ‘Milenio Live’). Ha sido precisamente en esta plataforma, en la que publica contenido a diario, donde el martes 14 de abril de 2020 anunció que no volverá a admitir entrevistas a ningún medio de comunicación:

Yo he tenido que decir ‘por favor, colegas, no voy a dar más entrevistas, voy a hablar en ‘La Estirpe’ y en ‘Milenio live’ porque son mis programas’. Primero porque a veces decís cosas que no sé de dónde se sacan. Otros colegas sí que son escrupulosos, como las entrevistas que he dado y concedido, donde han sido absolutamente escrupulosos. Luego, cuando uno ve aquí la campaña de propaganda y desinformación, puede tener el pecado de pensar que esto es China y Estados Unidos, lo cual suena tan lejano, pero no, yo lo vivo en mis carnes«, reveló con evidente indignación.

Yo no soy de nadie, no pertenezco a nadie; a ningún partido político, a ninguna bandera y os diría que a ninguna tendencia. Puedo ver cosas positivas en un lado y en otro, pero no quiero que nadie me utilice como herramienta de nada porque es tener mucho morro y es llevarme ahí… ¿A dónde? ¿A qué? Y darme muchos problemas. Yo soy responsable de lo que yo digo, lo malo es que se hace sabiendo que luego las personas van a discutir en la red sobre el propio titular sin ver lo que se decía de verdad. Son malos tiempos para nuestro oficio«