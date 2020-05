Atresmedia le da un palo millonario a Mediaset gracias a los “rojos y maricones” de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, en la oferta on line de Mediaset.

“Este es un programa de rojos y maricones”, decía Jorge Javier Vázquez esta semana en su telebasura de Sálvame, en Telecinco, para arremeter contra millones de votantes de la derecha.

La bestialidad televisiva no le salía gratis a Mediaset gracias a las inmediatas muestras de repulsa en las redes sociales que ocasionaba esta nueva provocación de Jorge Javier y que ha impulsado incluso una petición para que las marcas dejen de anunciarse en su programa.

Pero esta actitud de Jorge Javier Vázquez no es un hecho aislado. Se repite frecuentemente y esto está dañando severamente la cuenta de resultados de la cadena. Uno de los productos estrella de la nueva línea de negocio de Mediaset, MitelePlus, está muy por debajo de sus previsiones.

La cadena de Fuencarral había apostado todo al fútbol para enganchar en su plataforma de pago y conseguir el éxito de abonados. Pero, paralizado el fútbol a causa del Covid-19, sus contenidos se limitan a ofrecer “contenidos exclusivos” de los reality (ahora Supervivientes) y demás telebasura presentada por Vázquez.

Pero las cifras son demoledoras para los de Paolo Vasile, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Periodista Digital, de fecha 31 de marzo, Mitele Plus se ha estancado en los 130.000 abonados.

Si los comparamos con el cierre del año 2019, la plataforma de Mediaset únicamente ha ganado 6.000 nuevos socios.

Pero hay un dato demoledor para Vasile, la comparación con su competencia. ATRESplayer PREMIUM cuenta a día de hoy con 235.000 abonados, casi doble a Mitele Plus. Si los comparamos con las cifras de 2019, la plataforma de pago de Atresmedia ha incrementado en tres meses más de 110.000 abonados (al cierre de 2019 tenía 135.000).

No hay que ser un fino analista para encontrar el motivo del éxito de Atresmedia frente a los malos números de Mediaset: MitelePlus basó su apuesta en comprar los derechos del fútbol y atraer así a abonados (ya que el modelo de televisión que hace Mediaset se consume en directo, no tiene sentido ver por ejemolo Sálvame 3 días después). Con el parón del fútbol, el usuario no tiene motivo para seguir abonado.

Por el contrario, Atresplayer Premium ha basado su estrategia en contenidos de pago exclusivos como Veneno, La Valla, Luimelia, Mentiras… Por eso ha ido creciendo. Además, el tipo de televisión que caracteriza a Atresmedia se presta más al pago: El telespectador sí puede ver programas en diferido Salvados, Pesadilla en la cocina o Tu cara me suena, dos o tres días después de su emisión.

Con estos datos, Mediaset no compensar ni mucho menos la grandísima inversión que han realizado para poder hacerse con los derechos de emisión de fútbol (Liga Santander y Champions League), que pagaba a precio de oro como gran ‘enganche’ para el público.