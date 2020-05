El Quilombo / Miquel Giménez alerta sobre el ‘síndrome de la Gestapo’: «Hay vecinos chivatos que denuncian a otros por llevar la bandera de España»

Madrid es el epicentro de un terremoto social de varios puntos en la escala de Richter que amenaza con convertirse en un tsunami de resistencia ante la dictadura del estado de alarma.

Nuñez de Balboa, Chamartín, Sanchinarro… poco a poco, varios barrios madrileños que se echan a la calle a las 21 h en un solo grito: ¡Libertad! ¡Gobierno dimisión! y desafiando el estado de excepción en el que pretende confianarnos este Gobierno.

Es tal el pánico que existe en Moncloa a que estas caceroladas tengan su efecto dominó que la Dirección General de la Policía ha ordenado que se incremente el rastreo de webs y redes sociales para evitar que se extienda el conato de revuelta contra el Gobierno del barrio de Salamanca.

No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez asoma la bota autoritaria. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido en repetidas ocasiones a esta función de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Recuérdese la polémica del pasado 19 de abril protagonizada por el general Santiago, que llegó a decir en una rueda de prensa en Moncloa que la Guardia Civil estaba trabajando para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno”.

En la tertulia del exitoso canal de YouTube Estado de Alarma. el periodista Miquel Giménez llamaba la atención sobre el síndrome de la Gestapo, en el que unos vecinos se denuncian entre sí por llevar o no la bandera de España o por manifestarse en pleno estado de alarma, como ocurrió en Núñez de Balboa.

«Tú vete a Francia o Dinamarca y diles que por poner el himno de tu país o llevar la bandera te pueden detener. Pondrían los ojos como rodaballos. Y hay vecinos que son unos chivatos. Estamos desarrollando el síndrome de la Gestapo en Alemania. ‘Me parece que el vecino de arriba es judío. Aquí es ‘me parece que es un facha porque tiene la bandera española’. Ojo con eso porque en Cataluña ya sabemos lo que es fracturar a la sociedad entre buenos y malos. Los que se chivan por un rótulo en español en lugar de en catalán. Y estos señoritos de la izquierda caviar lo que están consiguiendo es eso. Cuidado con Madrid. Madrid es la que le plantó cara a Napoleón y al 18 de julio. Es mucho Madrid y por eso nos quieren encerraditos en casa».

«Vamos a ser un país subsidiado. Hay que decírselo a la gente: el Estado está quebrado. No hay dinero ni para pagar las pensiones. El tejido productivo se ha ido a hacer puñetas. El turismo se ha ido al garete y el año está perdido. ¡Y ahora dicen que los que vengan que tendrán que pasar una cuarentena! La clase media, es que lo que sustenta la democracia, es el cojín que amortigua las tentaciones totalitarias de un signo y de otro, y la están matando»

«Este Gobierno ha demostrado que se puede ser más sectario en 2020 que en 1936. Uno de los lemas de las CUP es ‘La única Iglesia que alumbra es la que arde’. Jamás los he visto entrar en una mezquita ni atacar el integrismo islámico. Hay un revanchismo que ya nos costó una guerra civil. Este Gobierno es hijo del odio. Estoy hasta la punta del Nabucodonosor de que me digan qué puedo y qué no puedo decir»