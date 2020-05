El Canal 24 Horas de TVE permite a Pardo de Vera manchar el nombre de Pérez de los Cobos: «Fue acusado de torturas»

La ex directora de ‘Público’, Ana Pardo de Vera, vertió gravísimas acusaciones contra el coronel Diego Pérez de los Cobos, recientemente destituido, de manera sorprendente por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el canal público 24 horas de TVE sin que nadie de los allí presentes le pusiera un pero.

Pardo de Vera, que pudo en su día dirigir la actual TVE por empeño de Pablo Iglesias, pero que se quedó con la miel en los labios tras el veto de Iván Redondo, el ‘spin doctor’ de Pedro Sánchez, lanzó toda su bilis sobre el coronel, manchando su nombre: «Fue acusado de torturas. Y fue el responsable de los apaleamientos de catalanes durante el 1 de octubre», aseguró la tertuliana.

Es decir, que TVE, si bien pasó de puntillas en sus informativos sobre este hecho, deslizó en su tertulia nocturna que Marlaska había hecho bien en cesar a alguien con tal oscuro pasado.

Es un hombre acusado de torturas en 1990…y posteriormente indultado. Con toda la unidad que él dirigía. Acusado de torturas. Y es el responsable de los apaleamientos de la gente en Cataluña, los apaleamientos son responsabilidad de él. Además, es un hombre que le gusta que todo funcione a su gusto, así todo va bien. Son informaciones que tengo yo y es mucho más profundo que un informe sobre el 8-M, y de ahí su cese.

La sustituta de Pardo de Vera, ¿pillada recibiendo órdenes directas de Moncloa a su móvil?

La polémica persigue a la gente con cuota en TVE desde el diario Público, cuyo dueño es el polémico empresario trostkista Jaume Roures.

Ana Pardo de Vera fue sustuída al frente del diario podemita por Virginia Pérez Alonso, que pronto se ganó un hueco en las tertulias de la TVE de Rosa María Mateo y con ella vino la polémica.

Las imágenes mostraban a esta tertuliana leyendo directamente de su teléfono móvil. ¿Órdenes de arriba? Puede ser, a tenor de lo nerviosa que se ha puesto en su reacción anterior: «Es tan absurdo este comentario que da risa. Simple y llanamente MENTIRA. Llevo siempre todas mis notas para las tertulias en el móvil y por eso lo consulto».

Ella va a ‘Los Desayunos‘ del nada neutral Xabier Fortes por defender los postulados de Moncloa, por lo que tampoco es tan descabellado que estuviera leyendo en directo las órdenes que recibía. En esta profesión todos sabemos cómo funcionan las tertulias, no solo en la pública, y que el poder gubernamental coloca en las televisiones a sus tertulianos favoritos para que dicten sus consignas. Son los llamados ‘tertulianos de cuota’ (de partido).

La ‘Plataforma TVE Libre’, que está harta de las barrabasadas cometidas por Rosa María Mateo, y si no consulten toda nuestra hemeroteca, no le pasa ni una a la actual dirección. Fortes es uno de sus señalados favoritos. Y en su programa ha acaecido la polémica: «La tertuliana de Público recibe instrucciones en el móvil mientras interviene en ‘Los Desayunos’. Aquí se ve como lee argumentario de PSOE y Podemos cuando Pedrojota Ramírez habla del rescate que con Rajoy no hubo».