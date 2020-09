Espinosa de los Monteros (VOX) avisa lo que no se atreve a decir el Gobierno: «Van a reducir o congelar las pensiones»

La noticia ha sentado como un jarro de agua fría no solo por el palo que significa para la población, sino por las contradicciones en las que ha caído el Gobierno.

Primero, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, negaba que el Gobierno estuviera estudiando la congelación de los sueldos de los empleados públicos. En el lado contrario, la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, eludieron descartarlo.

En medio de este revuelo, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, en una entrevista para 24 horas de RNE ha augurado que el futuro de las pensiones y sueldo de los funcionarios está condenado a sufrir recortes por culpa de las malas decisiones del Gobierno.

«En mayo pronosticamos que si el Gobierno no tomaba decisiones de recorte de gasto político innecesario que no beneficia a nadie nada más que a la industria política, acabarían teniendo que hacer tres cosas: subir impuestos, congelar o reducir el sueldo de los funcionarios, congelar o reducir las pensiones. Cuando uno tiene un desequilibrio entre ingresos y gastos se puede paliar de forma extraordinaria emitiendo deuda, pero eso puede ser un año, con uno ya tiene el 130% del PIB comprometido con deuda».

Y ha añadido:

«Cuando uno ve que la economía se está desplomando, estamos en la peor crisis económica de los últimos cien años, cuando uno está en esa situación, o se aprieta el cinturón, o empiezas a reducir gastos innecesarios o sino no va a poder gastar en otras cosas. Lo único que puede hacer es subir el lado de ingresos por los impuestos, que es el peor momento posible para hacer eso porque los españoles están asfixiados como para que encima les suban las cuotas de autónomos o tienen que reducir los gastos de los funcionarios o las pensiones. Si el Gobierno no toma otra decisión, y no recorta por otro lado, acabará haciendo esto».