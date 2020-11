Fortes no digiere su defenestración al ’24 horas’ y ahora carga contra el fichaje estrella de Rosa María Mateo

Así es ‘El Lechero’ Fortes. Un arribista que, a pesar de haber sido azote de compañeros y jefes desde la fuerza que tenía y tiene el Consejo de Informativos, decidió callar como una puerta cuando Rosa María Mateo y Enric Hernández decidieron eliminar su rostro de las mañanas de TVE y de paso, poner fin a una marca histórica como la de ‘Los Desayunos’, programa del que fue el último presentador.

El periodista gallego aceptó las ‘migajas’ que Hernández y Mateo le ofrecieron y se fue a presentar ‘La Noche en 24 horas‘, un premio menor tras haber tocado el cielo con ‘Los Desayunos’. Y según sus declaraciones, no se le escuchó criticar en público la nueva maniobra de Mateo y Hernández, cuyo esperpento ha quedado confirmado esta temporada con la aparición de ‘La hora de la 1’, de la inefable Mónica López, y más recientemente, ‘Las cosas claras’, del polémico Cintora.

VÍDEO: Así está la TELEVISIÓN ESPAÑOLA -Guerra: ¿Por qué la enseñanza no se hace en castellano?

– López: Es que el castellano ya lo aprenden…. Esto es una discusión para un buen rato

– Guerra: Sí, sí, sí, nadie diría que no lo está negando. Para un buen rato sí. pic.twitter.com/IYUIn2o5ZG — Periodista Digital (@periodistadigit) November 16, 2020

Fortes guardó silencio aunque en los pasillos de TVE se sabía que ‘El Lechero‘ había perdido la confianza del ‘Superdirector’ Enric Hernández y que tanto él como la administradora única cada día menos provisional habían decidido desde hace tiempo que era un estorbo para sus planes y por eso lo mandaron a las noches del irrelevante 24horas. La orden, según contó este medio, vino de Moncloa.

Fortes critica ‘Las cosas claras’

El mismo día del estreno de ‘Las cosas claras‘, con el debut de ‘Cintora&Friends‘, ya que por el plató de TVE desfilaron desde un Ernesto Ekaizer aún convalenciente tras contagiarse del coronavirus desde el hospital hasta la siniestra monja peronista Sor Lucia Caram, Fortes salía de la cueva y criticaba lo que sucede en TVE.

Como viene tiempo denunciando PD al hilo de varias denuncias de los sindicatos de trabajadores, el programa de Cintora supone una tropelía legal por haberse externalizado, creando una suerte de redacción paralela, y llenando los bolsillos de la productora de José Manuel Contreras, fundador de laSexta y hombre de Atresmedia, de donde también procedía Cintora.

El programa tiene poco de entretenimiento y mucho de informativo y de actualidad, como pudo comprobarse con la primera entrevista al epidemiólogo Fernando Simón.

Fortes acudía a su Twitter para desahogarse, pero ya no colaba:

El ex-presentador de ‘Los Desayunos’ ha usado las redes sociales para afirmar que no está de acuerdo con que “TVE se ha externalizado por completo en el tramo de 8 a 15 horas”, el cual es de carácter informativo. “Que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo”, ha comenzado diciendo.

Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no. #DefiendeRTVE (1/1) — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2020

Fortes o cómo asomar sólo la patita

Sin embargo, lo de Fortes era solo una crítica a medias, ya que dejó claro en sus tuits que no cuestionaba la profesionalidad de quienes hacían y deshacían ahora. Y es que la izquierda maneja a su antojo las mañanas de la pública y contra eso no puede ir Fortes, que aseguró a sus seguidores que lo sucedido no es motivo para volver a movilizar los tristemente famosos ‘Viernes Negros’.

«En absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen», explicaba ‘El Lechero’, que añadía:

Como también digo que si me preguntan además si esto que pasa en TVE es comparable a las causas que motivaron hace tres años los Viernes Negros (manipulación, censura, listas negras, etc.) la respuesta es NO, en absoluto

Como también digo que si me preguntan además si esto que pasa en TVE es comparable a las causas que motivaron hace 3 años los Viernes Negros (manipulación, censura, listas negras, etc) la respuesta es NO, en absoluto (1/2) #DefiendeRTVE — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2020

Y tiene también ‘bemoles’ que los que nunca protestaron por aquella censura, manipulacion,listas negras de hace años, los que asintieron a esas prácticas comodamente instalados, ahora traten de dar lecciones y comparar las dos situaciones. (1/3) #DefiendeRTVE — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2020