Marhuenda sopapea a Escolar por culpar a Boris Johnson de la nueva cepa: «¡Como es derechas te cae fatal!»

Hay que ver lo malo que es Boris Johnson. Para la prensa española, es el responsable de la nueva cepa del coronavirus, mucho más contagiosa.

La mutación ha sido detectada en Reino Unido, Dinamarca, Italia, Gibraltar, Países Bajos y Australia. Para el nuevo ‘ABC’ de Julián Quirós, cuya aspiración de mayor es ser ‘El País’, todo es culpa del Brexit.

La portada de este 22 de diciembre de 2020 afirma que ‘Reino Unido empieza a pagar el precio del Brexit’.

«Lo pagó Cameron con aquel referéndum escocés y lo paga caro Boris Johnson a cuenta del ansiado Brexit: Reino Unido convertido en una jaula gracias a los juegos de salón de tanto político narcisista», escribe Quirós.

Qué pena que Quirós haya ocultado las frivolidades escandalosas de sobornos, putas y mentiras del hijo de Biden durante toda la campaña electoral. En Twitter ya le conocen como ‘Lo ABC’.

Europa se cierra frente a Gran Bretaña por el brote de una nueva cepa.

«Se ignora hasta el momento si esta variante es más dañina, no hay evidencias de que su virulencia y letalidad sean superiores», recuerda ‘La Razón’ pero ante un nuevo rebrote hay mucha prisa por derivar las responsabilidades a los adversarios y a Johnson le ha caído la china.

En ‘Espejo Público’, con Lorena García a los mandos, se debatía si había que cerrar ya las fornteras con Reino Unido.

Paco Marhuenda puso sentido común en en medio de tanto ruido:

—Estamos en una competencia de haber quién tomas las medidas más duras. Además, como el BCE ha asegurado liquidez para todo el próxim año, pues no pasa nada si nos vamos a un déficit del 11 por ciento porque dinero va a haber. Hay un estado de histeria colectiva. Todo el mundo está aterrado y asustado. Somos los más pijos, modernos y arrogantes del mundo.

Arsenio Escolar tenía mucha prisa por culpar a Johnson y enviarle a la Gran Armada. «Ayer el ministro de Sanidad británico reconocía que la situación está fuera de control».

—Eso tambien lo dijo el ministro italiano —dijo Daniel Lacalle. Vamos a ver. La nueva cepa está Reino Unido, Dinamarca, Italia, Gibraltar, Países Bajos y Australia pero no hay ningún problema en ir a Italia porque la atención hay que ponerla en Reino Unido.

—Es que ahora Johnson nos cae mal porque es de derechas como Trump. Son unos torpes y muy tontos.

—¡Han cambiado muchas veces de estrategia!

—Y aquí no lo hemos hecho (irónico). Tenemos un ministro de Sanidad que es un incompetente pero cae guay no pasa nada, un director de la cosa rara de alertas que no alerta que se ha quedado en un bufón mediático pero tampoco pasa nada porque el que nos cae mal es Boris Johnson.