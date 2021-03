Cuchilladas entre Antonio Maestre y el panfleto podemita de Dina Bousselham: «¡Traidor!»

La izquierda sigue haciendo honor a su tradición de desunión de siglos anteriores y sigue provocando escenas circenses de cuchilladas y ataques entre ellos mismos.

Si estos días dábamos cuenta de cómo el proyecto municipal de Manuela Carmena se deshilachaba, con la fuga de cuatro concejales carmenistas de ‘Más Madrid’, ahora los navajazos vienen en el sector periodístico.

Y la cosa es interesante, así que para los que observamos como espectadores desde fuera, lo mejor es contarlo y coger palomitas.

Anda la extrema izquierda excitada con una supuesta reunión secreta, que no fue tal, entre Eduardo Inda y la cúpula de ‘OKDiario’ con la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Un reportero de CTXT, digital de izquierdas, cazó de casualidad la reunión y la vendió como un encuentro furtivo, celebrado en un piso de Madrid, con la sospecha de la puesta en libertad del excomisario José Manuel Villarejo. En realidad, los periodistas habían ido a hacerle una entrevista.

Los podemitas se emocionaron mucho con esta información y dieron la brasa en redes, pero no se esperaban que uno de los suyos, el periodista Antonio Maestre, criticase el menú servido: «Es triste tener que decir esto. Pero encontrarte con personas juntas no convierte nada en exclusiva, hay que hacer diligencias que te eviten un día después quedar en evidencia».

Un ataque que sin duda no se esperaban, viniendo de sus mismas filas. CTXT intento reponerse así:

Podemos reaccionó a esta inaudita situación y ordenó a Dina Bousselham que colocase en su diana particular de periodistas a Maestre. El tertuliano, habitual de García Ferreras y laSexta, había caído en desgracia. ‘La última hora’ se dedicó a sacarle la piel a tiras, algo que le hizo reaccionar:

Me alegra esto. Igual así ya sí sale la APM y el resto de la profesión a decir que me señalan y no se qué que se callan cuando los que sí me señalaban era VOX. https://t.co/wVi12AjIU1

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 4, 2021