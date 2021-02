Para eso le pusieron un periódico: Dina Bousselham no denunciará a Iglesias por espiar el contenido de su tarjeta

Dina Bousselham no denunciará a Pablo Iglesias por acceder a los datos de su móvil.

La exasesora del ahora vicepresidente del Gobierno fue colocada al frente del diario digital ‘La última hora’ sin tener ninguna experiencia en el periodismo. La razón estaba clara, ‘comprar’ su silencio y asegurarse que no tendría tentaciones de buscarle un marrón a Iglesias.

La marroquí ha justificado esta decisión «en su relación personal», algo que no se cree nadie. Y en el colmo de la desfachatez, perdona a Iglesias por tardar en devolverle la tarjeta -cuyo contenido, recordemos, vio él antes que nadie cuando la revista ‘Interviú’ le hizo entrega de ella- «por sus obligaciones políticas«.

De esta manera, Bousselham sigue trincando del pesebre que supone dirigir dicho panfleto podemita a pesar de lo que hizo Iglesias, pues se sospecha que en la famosa tarjeta robada y posteriormente hackeada había fotos de ella de contenido íntimo.

El juez García Castellón no dudó en atribuir a Iglesias un delito de descubrimiento y revelación de secretos pero el Supremo intervino alegando que la mencionada Bousselham debería denunciarlo primero.

Para colmo, la marroquí (monárquica en su país, republicana en el nuestro) ha cargado contra el juez alegando un «interés desmedido» en imputar a Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias rompía su sospechoso silencio en julio de 2020 en cuestión al ‘caso Dina’, que le tiene acorralado en sede judicial.

Lo hacía en la radio pública, donde ha podido explayarse a gusto, poniendo el foco en que las víctimas son ellos, a pesar de que el juez del caso le haya retirado la condición de perjudicado.

Iglesias fue entrevistado en ‘Las Mañanas‘ de RNE por el periodista Iñigo Alfonso, que le preguntaba por el turbulento caso que ha destapado las cloacas de Podemos.

Más de dos minutos duraba su respuesta.

Hay que ir a los hechos y es evidente quién es víctima. Los hechos son que a finales de 2015 a Dina Bousselham le roban el móvil y dos años después el contenido de ese móvil aparece en el ordenador de Villarejo, que iba a entregar esa información a Inda y a Urreiztieta. El contenido de ese móvil incluye fotos íntimas de una mujer de veintitantos años, y ha estado en el diario El Mundo, en El Confidencial, de tipejos como Inda…y de ahí salieron informaciones para intentar perjudicarnos.

En ese momento intentaban demostrar algún delito, pero no había ningún delito. Después pretendieron crear un escándalo sexual a costa de la dignidad de una joven de veintitantos años. Tampoco consiguieron que Interviú publicara eso. Al final todo lo que tienen es una jota cantada por Pablo Echenique y un comentario privado muy desagradable sobre una presentadora de televisión por el cual me he disculpado. Eso es todo lo que tienen. Lo que tenemos es una estructura policial y mediática que se ha dedicado durante años a mentir sobre Podemos y acusarnos de delitos sin trascendencia judicial que se convertían en horas de televisión y de radio para que no llegáramos al Gobierno.