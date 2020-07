¡Cojan palomitas! «Iglesias prometió casarse a Dina Bousselham y ahora está muy despechada»

Cojan palomitas y busquen asiento cómodo. Es lo único que se nos ocurre recomendarles ante las novedades del ‘caso Dina‘, que van camino de culebrón venezolano.

Otra vuelta de tuerca, pero bien escrita, no cómo el programa de Pablo Iglesias, promete emociones fuertes.

Libertad Digital publica este 1 de julio de 2020 una declaración del comisario José Villarejo el pasado 28 de marzo de 2019 dando su versión sobre el ‘caso Dina’.

Según la versión de Villarejo en sede judicial, no habría existido tal robo del teléfono de Bousselham, que es lo que provocó el inicio del culebrón.

Según el excomisario, ella, despechada, habría repartido el contenido de su móvil, donde figurarían pantallazos de conversaciones hechas por la propia Dina donde se retrata a Iglesias, tal y como acreditó OKDiario publicando esas capturas donde se observaba como el ahora vicepresidente del Gobierno decía de la presentadora Mariló Montero que la azotaría hasta que sangrase.

LD publica ahora la declaración de Villarejo ante el juez Manuel García Castellón al ser interrogado.

El fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, en el punto de mira de muchos por haber mantenido presuntamente un idilio sentimental con la letrada de Podemos, Marta Flor, pregunta a Villarejo cómo llegó el pendrive con la información del movil de la exasesora de Iglesias a su poder. Este responde:

Más medios de comunicación me dicen que hay una señora que ha tenido una relación sentimental con Iglesias que le había prometido que se iba a casar con ella. Está muy despechada y está dando una copia de su teléfono para que vean que es un machista. No hubo ningún robo de ese teléfono. Nadie me encarga que robe nada.