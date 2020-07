Iglesias tira piedras sobre su tejado al hablar del ‘caso Dina’: «Han pretendido crear un escándalo sexual a costa de la dignidad de una joven»

Pablo Iglesias ha roto por fin su sospechoso silencio en cuestión al ‘caso Dina’, que le tiene acorralado en sede judicial.

Lo ha hecho en la radio pública, donde ha podido explayarse a gusto, poniendo el foco en que las víctimas son ellos, a pesar de que el juez del caso le haya retirado la condición de perjudicado.

Iglesias ha sido entrevistado en ‘Las Mañanas‘ de RNE por el periodista Iñigo Alfonso, que le preguntaba por el turbulento caso que ha destapado las cloacas de Podemos

Iglesias se defiende

Más de dos minutos ha durado su respuesta.

Hay que ir a los hechos y es evidente quién es víctima. Los hechos son que a finales de 2015 a Dina Bousselham le roban el móvil y dos años después el contenido de ese móvil aparece en el ordenador de Villarejo, que iba a entregar esa información a Inda y a Urreiztieta. El contenido de ese móvil incluye fotos íntimas de una mujer de veintitantos años, y ha estado en el diario El Mundo, en El Confidencial, de tipejos como Inda…y de ahí salieron informaciones para intentar perjudicarnos. En ese momento intentaban demostrar algún delito, pero no había ningún delito. Después pretendieron crear un escándalo sexual a costa de la dignidad de una joven de veintitantos años. Tampoco consiguieron que Interviú publicara eso. Al final todo lo que tienen es una jota cantada por Pablo Echenique y un comentario privado muy desagradable sobre una presentadora de televisión por el cual me he disculpado. Eso es todo lo que tienen. Lo que tenemos es una estructura policial y mediática que se ha dedicado durante años a mentir sobre Podemos y acusarnos de delitos sin trascendencia judicial que se convertían en horas de televisión y de radio para que no llegáramos al Gobierno.

Es una pena que su entrevistador no le haya cuestionado por qué Dina Bousselham, propietaria del móvil robado, y de la cual el excomisario Villarejo asegura que está «despechada» con Iglesias, cambió varias veces de versión ante el juez, por qué se la nombró directora de un digital claramente financiado y entregado a Podemos, en un momento cómo esté, o por las filtraciones de las que su formación se benefició procedentes de la Fiscalía Anticorrupción.

El ridículo de Echenique para explicarlo ante los medios

Previamente, le había tocado la ‘china’ a otros destacados portavoces de la formación salir a dar la cara, puesto que Iglesias guardaba silencio.

Fue el caso de Pablo Echenique.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso intentó convencer a los periodistas de que su partido es una pobre víctima de las cloacas del Estado, pero el efecto ha sido justo el contrario.

«Yo no me voy a referir a detalles que están sub iudice. Quiero dejar de manifiesto algunas evidencias que conocemos, porque son públicas y están comprobadas», ha dicho Echenique, sorprendiendo a todos, ya que para hablar de otros ejerce como juez de la legalidad y la moralidad.

«Creo que hay una pregunta muy importante que hay que contestar y es qué hizo la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que sabemos que en esos momentos estaba enormemente ligada a las cloacas del Estado», sentenció el portavoz, intentando tirar balones fuera.