EN DIRECTO / El Quilombo: La democracia para Iglesias es partirle la cabeza a un joven de VOX

Como venimos diciendo en El Quilombo, estamos ante un proceso revolucionario como en el 17, el 31, el 36 y 2015 con el 15. Lo característico de la revolución es que la violencia está justificada. Y el objetivo es derribar una democracia liberal para instalar una república de tinte comunista. La izquierda española busca desesperadamente utilizar un relato de la historia que le permita pasar por víctima, y a sus enemigos por victimarios.

El franquismo, por tanto, les viene genial. Lo explicó Stanley Payne: la idea de que los sublevados se levantaron contra un régimen perfectamente democrático es una mitificación persistente. Y hoy todavía seguimos tragando la propaganda republicana de la Guerra Civil. Se dice que se levantaron porque no quisieron aceptar una serie de reformas de izquierdas. Es una falsificación total. Es una propaganda vital para ellas que enzarza con el 15-M: el antiguo socialismo y el comunismo son cosas que ya no funcionan; pero lo que sí que funciona es la nueva religión occidental de la corrección política, que lo que hace es ponerse siempre del lado de las víctimas.

El 15-M fue un golpe revolucionario CAMUFLADO DE INDIGNACIÓN Y HARTAZGO financiado con dinero chavista y tolerado por la cobardías de las élites, principalmente el PP, los medios de comunicación, la banca y el IBEX. No eran indignados, eran comunistas y socialistas, que no se nos olvide: Los revolucionarios activos fueron los socialistas y los anarquistas, pero no tanto los comunistas.

Por eso Abascal ha tachado a Iglesias de auténtico criminal, un mentiroso patológico y hace afirmaciones absolutamente fuera de la realidad diciendo que Vox defiende el terrorismo porque aquí quien ha incorporado a ETA a la dirección del Estado ha sido él. El relato de Iglesias es un calco del de la ETA: fuera de aquí. El señala la diana y ellos ponen las piedras. Y es un relato legitimado por el discurso de los medios de comunicación como TV3 o TVE. O Cuatro que ha rotulado: «VOX enciende la calle».