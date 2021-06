Susto en Antena 3: Nuria Roca, ingresada de urgencia en el Hospital por insuficiencia respiratoria

Nuria Roca ha sufrido un revés de salud. La presentadora de Antena 3 ha dado a conocer cómo se encuentra a través de las redes sociales. “Buenos días… esta semana ha sido un tanto complicada. La fiebre y los diferentes síntomas que he tenido me han dejado el cuerpo baldado. Pensé que aguantaba, peo no he podido llegar a Canarias este fin de semana”, ha comenzado diciendo en un escrito al que le ha acompañado una fotografía. En ella se puede ver cómo la comunicadora se encuentra en la habitación de un hospital con una vía puesta en la mano izquierda.

Tal y como han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a Roca, el ingreso en el hospital se hizo por «prudencia», ya que había caído considerablemente su saturación de oxígeno y en prevención de evitar mayores problemas de insuficiencia respiratoria.

Pese al susto que se ha llevado, la mujer de Juan del Val ha querido dar a conocer más detalles sobre este hecho que le ha obligado a anular algunos de los compromisos profesionales que tenía pendientes. “Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife. Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de ‘La Gran Depresión’ con Antonia San Juan y conmigo”, ha expresado con tristeza. Roca, ha lamentado no poder estar presente en la cita de los próximos días y, ha asegurado que “en breve” estará recuperada.

“Aprovecho para dar las gracias a mi compañera Antonina, qué suerte tenerte ‘mi sielo’. A mi gran director, Félix Sabroso, por tener presente todo el rato y por quererme. A Vanessa por estar siempre al pie del cañón y por tanto cariño, a Ayoset y al equipo de Acelera Producciones por vuestra entrega y amor ¡sois los mejores!¡Y yo una suertuda por teneros!”, ha agradecido. Además, ha querido dejar claro que este pequeño contratiempo “no es grave”. “Un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a tope”, ha sentenciado en el escrito que no ha tardado tiempo en llenarse de comentarios de cariño hacia la actriz.

Oficialmente no han trascendido detalles sobre el estado de salud y el diagnóstico de la presentadora de ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.