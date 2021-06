El expolicía Derek Chauvin es condenado a 22 años y medio de prisión por el asesinato de George Floyd

El exagente de la Policía de la ciudad estadounidense de Mineápolis (Minesota), Derek Chauvin, ha sido sentenciado este 25 de junio de 2021 a 22,5 años de prisión por el asesinato de George Floyd, cuya muerte provocó una ola de protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en EE.UU. y otros países.

Los fiscales habían pedido que el exoficial recibiera 30 años de prisión, mientras que su abogado solicitaba libertad condicional para su cliente. Se le concedió crédito por el tiempo cumplido.

El expolicía de Mineápolis Derek Chauvin pide al juez un nuevo juicio, dos semanas después de ser declarado culpable del asesinato de George Floyd

Comentando el veredicto, el juez de distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, aseveró que la sentencia no se basó en la opinión pública, «emoción o simpatía». Aseguró que no estaba intentando «enviar ningún mensaje».

«Pero al mismo tiempo quiero reconocer el profundo y tremendo dolor que están sintiendo todas las familias, especialmente la familia Floyd», señaló el magistrado.

Horas antes de que comenzara la audiencia, Cahill negó una solicitud del abogado de Chauvin para un nuevo juicio. También rechazó un pedido para celebrar una audiencia sobre la mala conducta del jurado.

Con buena conducta, el expolicía podría salir en libertad condicional tras cumplir dos tercios de su condena, es decir, unos 15 años.

JUST IN: Derek Chauvin is sentenced to 22.5 years in prison for the murder of George Floyd https://t.co/PL8oM9AA1u

— CNN (@CNN) June 25, 2021