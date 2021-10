laSexta y Ferreras echan un cable a su amigo Carmona: «No es una puerta giratoria»

Lo que es un escándalo y una sinvergonzonería sin precedentes, Antonio García Ferreras lo introducía como «una cierta polémica» provocada por el fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona por Iberdrola. Además, el presentador de laSexta recalcó que «lleva años fuera de la política». Si hubieran sido Paco Camps o Rita Barberá los protagonistas de esta historia, el tratamiento habría sido muy diferente. Pero luego somos los de Periodista Digital los que manipulamos.

Cierto que en ‘Al rojo vivo’ tocaron el tema que salpica a Carmona, uno de los colaboradores más longevos de los programas informativos de laSexta. El ex candidato a la alcaldía por el PSOE ha tenido asiento habitual en espacios como el mismísimo ‘Al rojo vivo’, laSexta Noche o ‘Liarla Pardo‘, por mencionar unos cuantos.

Carmona acaparará la figura de exvicepresidente de Iberdrola, un puesto que antes no existía. Pero el canal izquierdista de Atresmedia hizo lo que pudo por él. Carlos Cué, de El País, le restó importancia: «No es que un ministro de Economía, que los hemos visto, dé el salto«.

Ahí Ferreras le pisó: «No, no lo es, porque él (Carmona) no ha llevado políticas energéticas, no es una puerta giratoria exactamente«. Cué captó lo que se esperaba de él y le acompañó: «Claro, no ha tenido poder, no es ese salto, tan escandaloso en otras ocasiones, aunque esto estaba claro que iba a ser superpolémico porque él es un referente del progresismo y este es el peor momento».

Y tanto que es el peor momento, aunque aquí Ferreras volvió a maniobrar con una inteligencia que ya quisieran en la derecha para ellos y mostró el mapa europeo del precio de la luz, para que el enfado al espectador con lo de Carmona se le pase comprobando que si fuera están igual o peor que nosotros no es precisamente justo que le echemos las culpas a su fichaje por la eléctrica. Para esto también hay que valer.

Twitter electrocuta a autozascas al socialista Carmona, flamante fichaje de Iberdrola: «Hay que pararle los pies a las eléctricas»

Del dicho al hecho hay un trecho.

O haced lo que diga, no lo que haga.

Cualquiera de los dos asertos es perfectamente aplicable al socialista Antonio Miguel Carmona, flamante fichaje de Iberdrola, noticia adelantada en exclusiva por los compañeros de Okdiario.

En concreto, el que fuera parlamentario autonómico del PSOE en la Asamblea de Madrid y posteriormente concejal en el Ayuntamiento de Cibeles ejercerá las funciones de vicepresidente de la compañía en España.

Sin embargo, la incorporación de Carmona a esta compañía ha desenterrado unos tuits, no muy antiguos, por cierto, que electrocutan en parte ese fichaje por la multinacional.

El 13 de agosto de 2021, a raíz de una polémica surgida con la acusación hacia Iberdrola responsabilizándola del vaciado de los pantanos, el político socialista demostró, por un lado, de que la información que aparecía en el diario La Marea no se correspondía con la realidad.

Pero, por el otro, dejó claro su postura en contra de las eléctricas, algo que ahora se vuelve en su contra después de incorporarse a un puesto de relevancia en Iberdrola.