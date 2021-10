Twitter electrocuta a autozascas al socialista Carmona, flamante fichaje de Iberdrola: «Hay que pararle los pies a las eléctricas»

Del dicho al hecho hay un trecho.

O haced lo que diga, no lo que haga.

Cualquiera de los dos asertos es perfectamente aplicable al socialista Antonio Miguel Carmona, flamante fichaje de Iberdrola, noticia adelantada en exclusiva por los compañeros de Okdiario.

En concreto, el que fuera parlamentario autonómico del PSOE en la Asamblea de Madrid y posteriormente concejal en el Ayuntamiento de Cibeles ejercerá las funciones de vicepresidente de la compañía en España.

Sin embargo, la incorporación de Carmona a esta compañía ha desenterrado unos tuits, no muy antiguos, por cierto, que electrocutan en parte ese fichaje por la multinacional.

El 13 de agosto de 2021, a raíz de una polémica surgida con la acusación hacia Iberdrola responsabilizándola del vaciado de los pantanos, el político socialista demostró, por un lado, de que la información que aparecía en el diario La Marea no se correspondía con la realidad.

Pero, por el otro, dejó claro su postura en contra de las eléctricas, algo que ahora se vuelve en su contra después de incorporarse a un puesto de relevancia en Iberdrola.

2) @magdabandera @antoniomaestre No tengo ninguna simpatlía, ni por Iberdrola, ni por ninguna multinacional eléctrica. Al contrario, he denunciado que el sistema marginallsta genera grandes beneficios extraordinarios y que el gobierno debe actuar cuanto antes.

Cuando Antonio Maestre y otros activistas,que no periodistas, me acusan de defender a las eléctricas, forma parte de la basurilla del politiqueo. Hay que defender un periodismo limpio, riguroso y honesto. Pueden seguir insultándome.Yo no lo haré.

— AntonioMiguelCarmona (@AntonioMiguelC) August 13, 2021