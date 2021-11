La Segunda Dosis: «La nueva Ley de PSOE-Podemos que desampara a los Policías y protege a los delincuentes»

Más información

Tenemos un Gobierno que premia a los que se saltan la Ley, a los que atentan contra nuestra Policía y Guardia Civil, a los que tratan de dinamitar la convivencia y unidad de España, que paradójicamente es el país que Gobiernan, a los que, en fin, se pasan el ‘Estado de Derecho’ y, por ende, la legalidad, por el Arco del Triunfo. Y creo que diciendo esto no estoy descubriendo el mediterráneo. Es algo que vemos y comprobamos a diario.

Desde La Moncloa, PSOE-Podemos-Golpistas-Etarras sacan pecho de esto y se vanaglorian con cada insulto, menoscabo y sometimiento que perpetran hacia nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y nuestra judicatura. Desde patear a Policías o vejarles al no proporcionarle el equipo policial o instalaciones para que puedan salvaguardar, al menos, su integridad, pero eso sí sobran los millones de euros para poner luces moradas en todas las Comisarías, pues desde eso hasta insultar a jueces y magistrados, llegando a afirmar públicamente y desde su posición de Ministro, que ‘prevarican’ y todo porque sus sentencias no les convienen o agradan. Esto sería impensable en cualquier país serio con un Estado de Derecho sólido. Pero en países bananeros como ya lo es España en no pocos ámbitos, así nos ven desde fuera, es normal.

Luego nos sorprendemos de que el Presidente de EEUU casi ni reconozca a un tal Pedro Sánchez o que las diferentes justicias europeas no nos devuelvan al golpista y fugado Carles Puigdemont, ni pidiéndolo de rodillas. ¿Para qué? ¿Para que lo indulten a la primera de cambio como hicieron con sus cómplices golpistas? Insisto, por desgracia, es normal. Fíjense, en España somos capaces hasta de identificar a los jueces y magistrados por su ideología política: este es de derechas y este es de izquierdas. Porque tanto por parte de la derecha como de la izquierda, todo sea dicho, y por ese intercambio de ‘cromos judiciales’, dependen los ascensos en la carrera judicial de nuestra judicatura. ¿Esto es independencia judicial o separación de poderes?

Llevaban seis años deseándolo, desde que el Partido Popular aprobó la llamada ley mordaza, y por fin se la han cargado. Ahora se abre de nuevo la vía libre para los manifestantes violentos y se deja más indefensos aún a nuestros agentes de la autoridad. La nueva Ley de Seguridad del Gobierno de socialistas y podemitas es una auténtica aberración que pareciera impulsada por los mismísimos Alberto Rodríguez -el rastas de Podemos condenado por patear a un policía- o su compañera Isa Serra -condenada a 19 meses de cárcel por insultar gravemente a una mujer policía-, o por Valtonyc -el rapero malísimo exiliado que animaba a salir a matar guardias civiles en sus conciertos-.

Con la nueva norma, la detención durante seis horas sin justificar quedará en dos, y el material de antidisturbios, muy mermado: no más pelotas de goma. Además, la presunción de veracidad total del atestado policial también desaparece. Ahora ya podrán Alberto Rodríguez y compañía seguir pegando patadas a agentes en tumultos que, si no hay cámaras ni pruebas, no servirá para nada la palabra del Policía. Porque la policía es ‘fascista’ y los delincuentes y criminales son los buenos.