Ayuso se despacha a gusto contra la médico, madre y ‘pistolera’: «Profunda hipócrita»

Lo de la Asamblea de Madrid este 18 de noviembre de 2021 fue tremebundo, como por otra parte, cabía esperar.

La pregunta de Mónica García, la portavoz de Más Madrid, ya saben; médico, madre, forrada y pistolera, iba sobre sanidad pública, ¡qué extraño! Ojo a la ‘genialidad’ de la pseudopodemita:

¡Ustedes pretenden cambiar la tarjeta sanitaria por la tarjeta de crédito! Deje de hurtar, quitar, robar a los sanitarios los euros de las guardias porque luego no encontrará sanitarios porque básicamente les maltrata. Ya que usted dice que no gestiona sentimientos, por favor, empiece a gestionar algo de decencia.

Ojo a la furibunda respuesta de Ayuso:

Y para terminar, explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid con todo lujo de detalles por qué su contrincante es una hipócrita:

Déjeme que le diga una cosa: yo no sé el nombre de sus familiares, no me interesa ni cómo se llaman su marido, su hermano ni su padre. Y es algo que usted no hace conmigo, no tiene el menor respeto. No sé dónde vive, solo sé que es una hipócrita, que dice vivir de una manera y hace totalmente lo contrario.