Daniel Lacalle: “El IBEX no es buen sitio en el que invertir a medio plazo”

Es doctor en economía y economista jefe en la firma Tressis, además de cogestor del fondo Adriza Global.

Daniel Lacalle es autor de varios top ventas traducidos al inglés, chino y portugués, ha vendido más de 100.000 ejemplares en su conjunto, destacando títulos como ‘Nosotros, los Mercados’ o ‘Viaje a la Libertad Económica’.

Este 10 de diciembre de 2021 participa en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital para analizar las previsiones económicas de cara a la Navidad.

Expone el economista que tenemos una situación complicada con precios muy elevados. El ciudadano medio se enfrenta a la cuesta de enero el resto del año -comenta Lacalle- y se están disparando los precios de manera generalizada, están subiendo los precios de los bienes y servicios esenciales.

Una subida que hace daño a las clases medias, mientras tanto, el Gobierno recauda más que nunca y los ciudadanos están mucho peor.

“Los salarios no suben de ninguna manera tanto como la inflación, la inflación no es una política, es una casualidad. No se puede elevar los precios sin una política monetaria, esto está generando desequilibrios”.