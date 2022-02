La filtración a El País de documentos secretos de la OTAN carga de razones a Biden para vetar al traidor Sánchez

Un auténtico esperpento.

El diario El País ofrecía el 2 de febrero de 2022 a todos sus lectores una información en exclusiva con el siguiente titular:

Y aclaraba como idea secundaria que:

La cuestión es que esta noticia ha sido considerada como una filtración interesada por parte de Pedro Sánchez a un periódico que está en su línea.

Tal y como cuenta El Debate, el cabreo ha sido brutal en Rusia. El secretario de Prensa de Putin, Dmitri Peskov, ha destacado que su país no ha tenido nada que ver en esta filtración.

Peskov no ha ocultado el enfado del Kremlin al ser preguntado por la prensa y ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez:

Nosotros no hemos publicado nada. Y no quiero comentar nada al respecto. Esa pregunta debería estar dirigida al diario El País o a las autoridades españolas, pero no a nosotros.