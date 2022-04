Yolanda Díaz planta cara a Pablo Iglesias y se abraza a Pedro Sánchez antes de pedir el ingreso en el PSOE

Podemos se resquebraja.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le suelta un ‘zasca’ en diferido a Pablo Iglesias, al señalar que considera que “los liderazgos, en último extremo, los decide la gente, los decide la ciudadanía, afortunadamente”. Y allana el camino para un salto bien al PSOE, bien a una nueva plataforma.

Y es que ambos ya no intentan ocultar el distanciamiento que existe entre ellos.

El rifirrafe fue iniciado por el exvicepresidente durante la presentación de su libro ‘Verdades a la cara’ al afirmar que Díaz “existe” gracias a él y a otros dirigentes de la tolda morada. Palabras que a lo mejor fueron motivadas como reacción a la frase de Pedro Sánchez en las que define al ‘espacio que lidera la ministra’ como socio preferente.

«Si Yolanda Díaz cuenta con tanta proyección, es porque hubo un núcleo, los más atacados, que en un momento determinado, contra el criterio de la progresía mediática, dijeron gobernar, gobernar y gobernar (…) El resultado de eso es que existe Yolanda Díaz, porque si no, si no hubiera sido ministra y vicepresidenta, no tendríamos lo que tenemos ahora”, atizó Iglesias.