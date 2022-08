Ramoncín decapita a Belarra, Echenique y demás zarrapastrosos progres por sus críticas al Rey de España

Republicano hasta la médula.

Pero sus creencias políticas no le ciegan a la hora de analizar con lucidez determinados acontecimientos que marcan la actualidad.

Y después de todo lo que se ha dicho y escrito sobre el gesto del Rey de España, Felipe VI, cuando no se levantó ante el ‘desfile’ de la espada de Bolívar durante la toma de posesión del exguerrillero Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, Ramoncín da su punto de vista y a buen seguro que no habrá gustado a la izquierda.

Muy grande Ramoncín. Un tío que se reconoce republicano hasta la médula, pero que no deja de reconocer lo evidente, que el Rey de España, Felipe VI, hizo muy bien en no prestarse a la payasada de Gustavo Petro con la espada de Bolívar.https://t.co/1JyHK0eMgF — Tertulianadastelevisivas (@Tertulianadast1) August 12, 2022

Porque el llamado ‘Rey del Pollo Frito‘ tiene claro que antes que nada él es republicano a carta cabal. Sin embargo no tiene problemas en dar la cara por el monarca español:

Voy a defender al rey Felipe VI, desde mi republicanismo convencido, para no faltar a la Historia y no faltar a la realidad del mundo en el que se vive. El Rey no tiene que levantarse cuando pasa una espada que es folclore de un país. El Rey, como el presidente del Gobierno o de la República, solo tiene que levantarse cuando aparecen los símbolos de un Estado como son el himno nacional, la bandera y el Rey o el presidente de la República. No te tienes que levantar por ninguna otra razón.

Mandaba un claro mensaje a la turba podemita por hablar sin ton ni son y cargar por sistema contra el Rey de España:

Conviene saber de lo que se habla. Lo que no se puede es estar cegato por ser de izquierdas. Lo que dicen Ione Belarra o Pablo Echenique es no tener ni idea de lo que están hablando. Es como si aquí viene el presidente de Francia y pasan la espada del Cid y se tienen que levantar. Pues no, eso es folclore. La espada de Simón Bolívar es folclore y además ni siquiera estaba en el protocolo. Uno no se tiene que levantar porque paseen el brazo incorrupto de Santa Teresa. Es que es algo realmente alucinante.

E insistía en la mamarrachada de lo de la espada de Bolívar:

Es folclore, no es un símbolo del Estado, salvo que ahora este nuevo presidente decida convertirla en un símbolo del Estado. Y en esta ceguera que hay en España, hay que recordar que Simón Bolívar era un hijo de la gran puta, un tío que mató a todos los españoles que estaban prisioneros. Los mató, los pasó por las armas. Aparte se le documentan, como mínimo, entre 25 y 30 violaciones. Y una vez que se instauró en el poder mató a más indígenas que Hernán Cortés.

Y remachaba de esta guisa: