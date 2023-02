Una concejal del PP acusa de «trato vejatorio y machista» al alcalde socialista de su municipio y el gobierno de Page calla

Cándida Tercero, concejala y candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valdepeñas (Ciudad Real), ha solicitado el amparo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a cargo de la socialista Blanca Fernández, por los comportamientos «machistas» de el alcalde la de la localidad manchega, el socialista Jesús Martín, al que acusa de «trato vejatorio» por su género. La edil acudió acompañada de Santiago Serrano, portavoz del PP en la región.

A las puertas del Instituto de la Mujer, Tercero recordó que el alcalde se ha referido a ella como «gata flora» o «ignorante». En un pleno se llegó a dirigir a ella en estos términos: «Repita conmigo, no tengo ni puta idea de lo que es un contrato público». «No sé si su marido no le enseña o es que no es capaz de aprender», le dijo en otra ocasión.

«Se trata de un señor al que nadie en su partido nunca le ha llamado la atención, ni se han condenado sus palabras hacia las mujeres», ha criticado Tercero en declaraciones a los medios de comunicación, afirmando también que durante los 20 años durante los que Jesús Martín lleva siendo alcalde de Valdepeñas «ha mostrado el mismo trato hacia portavoces (femeninas) de otros partidos políticos como Ciudadanos o Ganemos».

Según la edil popular «los insultos y el trato vejatorio» hacia las mujeres son el «patrón de conducta» de Jesús Martín cuyos ataques a Cándida Tercero siempre se han producido «por su condición de mujer» a pesar de lo cuál nunca ha recibo el apoyo «por parte del PSOE ni del Gobierno de Castilla-La Mancha».

Caso omiso desde la Consejería de Igualdad

Sin embargo, desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, han echo caso omiso a las peticiones de Cándida Tercero asegurando que lo suyo no es un caso de machismo. Tal y como recoge El Español, para Blanca Fernández las manifestaciones de Jesús Martín «pueden tener poco gusto», pero que no se puede «no se le puede acusar de machista [a Jesús Martín] porque no lo es».

Además, Fernández ha añadido que «hacerse la víctima sin tener elementos objetivos» es algo «hace flaco favor» a la causa feminista. «Creo que el problema que tiene la candidata del PP es que no termina de aprenderse cómo funciona un ayuntamiento y haya que repetirle constantemente cómo es el presupuesto y las normas», ha añadido al Consejera de Igualdad del gobierno Emiliano García Page.