Isabel Díaz Ayuso intervenida tras perder el bebé que esperaba

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, fue intervenida quirúrgicamente este martes, 11 de julio, al perder el bebé que esperaba de 8 semanas de gestación. Este es el motivo por el que no pudo asistir al acto de homenaje y recuerdo anual a Miguel Ángel Blanco celebrado ayer en Madrid. Mañana jueves, 13 de julio, retomará su agenda con la asistencia al Pleno de la Asamblea de Madrid.

Así comunican fuentes oficiales el complicado momento personal que acaba de atravesar la lideresa del Partido Popular de Madrid. La política había mantenido en secreto su estado de buena esperanza ya que lo habitual por recomendación médica es esperar los tres primeros meses de gestación para comunicar el asunto.

La política ha conseguido una mantener lejos de los focos su vida personal, aunque sí que confirmó en su momento su ruptura con Jairo Alonso, su novio cuando llegó a la Presidencia de la CAM. Una ruptura que sí la sitúo ante los focos de la prensa del corazón, al igual que su viaje a Ibiza invitada por Nacho Cano.

Sin embargo, poco se sabe de su actual pareja, el técnico sanitario Alberto González. La pareja fue fotografiada en mayo de 2021 en la cita isla pitusa y las imágenes acabaron ocupando parte de una portada de un semanario del corazón. «No estoy muy contenta con las fotos que se han publicado. Él no es una persona pública, y quiero mantener en la intimidad esta parte de mi vida. Echo de menos mi vida normal de antes», aseguró en su momento la política.

Antes de su vida pública, Díaz Ayuso estuvo unida en matrimonio al empresario vinculado al golf Sergio Hernández-Torre. El enlace tuvo lugar en 2008. Sobre su vida sentimental le aseguró a Bertín Osborne en 2021 los siguiente:

«En estos años he estado casi siempre sola, he tenido alguna pareja estable, pero siempre he sido la misma, trabajando mucho, y mis parejas lo han llevado bien. Mi vida no es rutinaria y lo que no pueden decir es que se aburran»