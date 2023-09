Tenis: el australiano Tomic recibe una brutal paliza y no denuncia a los agresores

Todo el mundo del tenis con la vista fija en el US Open, y en concreto, lamentando que el ‘marciano’ Carlos Alcaraz no haya ganado el último Grand Slam del año, con una excecepción: Australia.

Allí la noticia ese Bernard Tomic, que ahora, con 30 años, está 292 del ranking ATP, pero sigue siendo una figura del deporte de la raqueta.

Llegó en su momento a ser el nº 17 del Mundo.

El tenista nacido en Suttgart, pero considerado australiano, se encuentra en Estambul disputando un torneo en el que ha caído en los octavos de final.

Pero no ha sido por lo deportivo por lo que ha pasado a ocupar titulares, sino por un vídeo que se ha difundido recibiendo una paliza por parte de dos matones.

Dura apenas 16 segundos, se puede ver a Tomic acorralado y en el suelo recibiendo golpes físicos e insultos por parte de dos personas.

Terribles imágenes 😳 Se dio a conocer el video en el que dos personas acorralan y golpean brutalmente en el suelo a Bernard Tomic. 👮‍♂️La policía no pudo investigar los hechos ya que el australiano interpuso denuncia alguna pic.twitter.com/ldk8XwZCBf — Iván Aguilar (@ivabianconero) September 8, 2023

La policía de Queensland, Australia, ha reconocido la veracidad de estas imágenes, pero no han podido iniciar una investigación porque no se ha presentado ninguna denuncia, por lo que en el caso de que no se produzca, estos actos podrían quedar impunes.

Se desconoce, por ahora, la fecha en la que se produjo esta brutal agresión a Tomic en Gold Coast, cerca de un local donde se hacen tatuajes.

“Levántate, perro”, se escucha decir a alguno de los agresores mientras golpean al tenista cuando está en el suelo sin capacidad de defenderse.

Tomic suele hace pareja con el variopinto Kyrgios, y son temibles en dobles.

Y este 9 de septiembre de 2023, por la noche, habló del asunto en un video publicado en su cuenta de Instagram.

«Estoy aquí en Estambul, Turquía, volando a los EE. UU. y sí, no he estado en Instagram en un par de meses, pensé en hablar sobre este video que ha estado circulando». «Es muy gracioso porque eso sucedió hace como cinco o seis años, así que no tengo idea de por qué está sucediendo todo esto ahora».